Пентагон надеется, что новая помощь позволит Киеву "сохранять инициативу" на поле боя

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине вооружения и военную технику

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что новый пакет военной помощи позволит Украине "сохранять инициативу" на поле боя на восточном и южном направлениях. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

"Этот пакет даст Вооруженным силам Украины дополнительные вооружения и боеприпасы, необходимые им для сохранения инициативы на востоке и на юге, в том числе в нем содержатся дополнительные артиллерийские боеприпасы и высокоточные боеприпасы", - сказала она.

"Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине вооружения и военную технику, необходимые для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя, и одновременно с этим мы будем выстраивать прочные возможности Украины защищать свой суверенитет в долгосрочной перспективе", - заявила Купер.

"В настоящий момент на стороне Украины не только ее собственные возможности, но также и возможности всех ее союзников и партнеров. Мы сейчас видим, что Соединенные Штаты предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов, и мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов", - добавила представитель Пентагона.

Ранее во вторник пресс-служба Пентагона сообщила о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом $625 млн. Он среди прочего включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним. Помимо этого, в рамках очередного транша Вашингтон передаст Киеву 16 гаубиц калибра 155 мм и столько же гаубиц калибра 105 мм, а также 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 30 тыс. 120-мм минометных боеприпасов, 200 бронеавтомобилей противоминной защиты MaxxPro категории MRAP, 200 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия, технику для установки заграждений, противопехотные мины Claymore. Вооружения будут предоставлены Киеву из запасов Пентагона.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.