В Пентагоне считают, что РСЗО США и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора в очередной раз изложила позицию Вашингтона, согласно которой Крым якобы является украинской территорией

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Власти США считают, что предоставленные Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели в том числе в Крыму. Об этом заявила во вторник на брифинге в Пентагоне заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Ей был задан вопрос о возможности поставок американской стороной Киеву оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). "Что касается этих средств, а также, опять же, и других средств, мы оцениваем, каковы потребности на поле боя. Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя", - ответила Купер. "Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", - добавила она. Купер в очередной раз изложила позицию Вашингтона, согласно которой Крым якобы является украинской территорией.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.