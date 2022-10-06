МИД РФ: США в контексте Украины используют инфраструктуру в космосе в военных целях

Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара, напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве

ООН, 4 октября. /ТАСС/. США в контексте конфликта на Украине задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях, но такая квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. Об этом говорится в заявлении директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, оглашенном во вторник на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Текст зачитал его заместитель Константин Воронцов.

"В ходе событий на Украине появилась новая чрезвычайно опасная тенденция. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях, - сказал дипломат. - Подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах, а квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей".