МИД РФ: НАТО может спровоцировать военные инциденты в Арктике - Интервью ТАСС

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов о вмешательстве НАТО в жизнь Арктического региона

В НАТО в последнее время заявляют о намерении наращивать свое присутствие в Арктическом регионе. Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал в интервью ТАСС об активности альянса в Арктике, безопасности Северного морского пути и подготовке к международному арктическому форуму в Санкт-Петербурге.

— В декабре в Санкт-Петербурге, как ожидается, пройдет международный форум по Арктике, который изначально был запланирован на апрель. Есть ли вероятность, что на фоне сложной международной обстановки форум снова будет перенесен? Каких иностранных гостей мы уже пригласили к участию в форуме?

— В декабре 2022 года в Санкт-Петербурге планируется проведение очередного международного форума "Арктика: настоящее и будущее", организуемого общественной организацией "Ассоциация полярников" под руководством спецпредставителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова. Рассматриваем этот форум в качестве важной международной площадки, которая вносит конструктивный вклад в обсуждение актуальных вопросов развития взаимодействия в Арктике, в том числе международного. Хотел бы отметить, что этот форум организуется неправительственной организацией и традиционно имеет деполитизированную повестку, ориентированную на решение актуальных проблем арктического региона.

Традиционно на этом форуме широко представлена международная общественность, научные и экспертные круги. Надеемся, что и в этом году данное мероприятие посетит широкий состав участников.

— С учетом разногласий России со странами Арктического совета, с какими государствами Москва готова развивать совместные проекты в Арктике? Проявлял ли кто-то из зарубежных партнеров интерес к данному сотрудничеству?

— Россия проводит многовекторную политику сотрудничества в Арктическом регионе и готова к диалогу со всеми странами, которые разделяют конструктивный подход к взаимодействию в интересах устойчивого развития Арктического региона. Видим, что и на современном этапе интерес зарубежных партнеров к развитию сотрудничества в этом регионе не ослабевает.

— Ранее вы говорили о заинтересованности в углублении сотрудничества с восточными партнерами по инфраструктурным проектам в сфере энергетики в Арктическом регионе. Достигнуты ли какие-то договоренности в этом направлении, с какими странами?

— Инфраструктурные проекты в сфере энергетики в Арктическом регионе являются долгосрочными и прежде всего коммерческими, состав участников которых формируется в ходе соответствующих контактов и переговоров, ход и результаты которых не хотелось бы предвосхищать.

— На ваш взгляд, несет ли отсутствие взаимодействия с другими странами в Арктическом совете какие-либо вызовы и угрозы для Северного морского пути (СМП)? Или это никак не взаимосвязано?

— Российская Федерация как фактически единственный оператор СМП принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства по этой магистрали в соответствии с нормами международного права и положениями российского законодательства. Соответственно, отсутствие взаимодействия с другими арктическими странами не может оказывать критического влияния на реализацию мер по развитию СМП. Кстати, 1 августа 2022 года председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным утвержден план развития Севморпути на период до 2035 года.

— Ранее вы говорили об усилении активности НАТО в Заполярье. Какие меры предпринимаются для купирования угроз для стабильной работы Северного морского пути?

— Могу заверить в том, что по военной линии предпринимаются все необходимые меры, которые учитывают возросшую в последние годы активность НАТО в Арктике и позволяют предотвращать угрозы для гражданского судоходства в акватории Северного морского пути.

— Как вы считаете, возможно ли военное столкновение России и НАТО в Арктическом регионе?

— Прежде всего, хотел бы отметить, что Россию не может не беспокоить значительное повышение активности НАТО в Арктике, в том числе внерегиональных стран-членов альянса, например, Великобритании. Причем, как показало недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в качестве предлога для наращивания присутствия Альянса в высоких широтах используется даже экономическое сотрудничество России с неарктическими странами в регионе (Китайской Народной Республикой), которое позиционируется западниками в качестве угрозы безопасности для этого блока.

Такая тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера. При этом Россия как крупнейшая арктическая страна, реализующая масштабную повестку в интересах развития этого региона, делает и будет делать все возможное для предотвращения таких происшествий.

Беседовал Александр Бурмистров