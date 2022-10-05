Моди заявил, что Индия готова внести любой вклад в мирные усилия на Украине

Премьер-министр подтвердил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и движению по пути диалога и дипломатии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел во вторник телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил готовность внести "любой вклад в мирные усилия". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пресс-службы индийского правительства.

"Лидеры обсудили продолжающийся конфликт на Украине. Премьер-министр подтвердил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и движению по пути диалога и дипломатии. Он выразил твердое убеждение в том, что военного решения конфликта быть не может, и заявил о готовности Индии внести свой вклад в любые мирные усилия", - отмечается в тексте.

Моди также подчеркнул, что угроза ядерным объектам на Украине "может иметь далеко идущие и катастрофические последствия для общественного здравоохранения и окружающей среды". Он отметил, что Индия придает большое значение "охране ядерных установок".

Премьер-министр Индии также подтвердил важность соблюдения Устава ООН, международного права, а также суверенитета и территориальной целостности всех государств, указывается в сообщении.

27 сентября глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что стороны противостояния на Украине должны вернуться на путь диалога и дипломатии, так как конфликт не отвечает ничьим интересам.