Войти
ЦАМТО

Индонезия не отказывается от разработки истребителя KF-21, несмотря на просроченные платежи в проекте

310
0
0
Источник изображения: Фото: ROK Air Force

ЦАМТО, 4 октября. Индонезия подтвердила свое намерение продолжить участие в проекте разработки истребителя нового поколения совместно с Республикой Корея, несмотря на пока не решенные вопросы с финансированием своей доли в проекте.

Как сообщает Defense News, заместитель министра обороны Индонезии Мухаммад Хериндра заявил в комментариях в соцсетях, что программа создания с Korea Aerospace Industries (KAI) истребителя KF-21 Boramae "по-прежнему имеет стратегическое значение для страны".

Тем не менее, он не внес ясности в отношении задолженности Индонезии и дальнейших действий по оплате своей доли затрат на разработку в программе. Джакарта согласилась внести 20% расходов, когда присоединилась к программе в 2010 году, а с 2017 года платежи прекратились.

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, Индонезия не соблюдает график погашения задолженности, согласованного обеими странами в ноябре 2021 года, несмотря на многочисленные обещания решить данную проблему со стороны различных официальных лиц, включая президента Джоко Видодо. По сообщениям, по состоянию на июль этого года задолженность достигла 557 млн. долл.

Как известно, Индонезия планирует закупить до 50 истребителей KF-21 и заинтересована в том, чтобы местная промышленность приняла участие в производственном процессе. Тем не менее, в начале года было объявлено о подписании контракта на покупку 42 многоцелевых истребителей "Рафаль" французской Dassault, из которых пока нашлись средства на оплату только первой партии в составе шести единиц.

Несмотря на проблемы с оплатой индонезийской доли в проекте, Korea Aerospace Industries продолжает разработку KF-21, производство которого планируется начать с 2026 года для замены устаревших F-4 и F-5. По заявлению представителя Агентства программ оборонных закупок (DAPA) Минобороны Республики Корея, прототип KF-21 Boramae, который с июля проходит летные испытания, должен достичь сверхзвуковой скорости в первом квартале 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Южная Корея
Продукция
F-4
F-5
Rafale
Компании
DAPA
Dassault
KAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.11.2021
Южная Корея согласилась снизить стоимостную долю Индонезии в проекте разработки истребителя KF-X
12.04.2021
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
22.01.2016
Южная Корея приступила к реализации проекта создания собственного истребителя KF-X
18.02.2015
В Южной Корее стартовал «истребительный мегаконкурс»
24.07.2014
Для истребителя нового поколения KF-X ВВС Республики Корея выбран двухдвигательный вариант компоновки
03.03.2011
Независимости ради
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:33
  • 34233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 09:29
  • 9
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 05:44
  • 18
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 05:19
  • 2
Народ и армия едины?
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 04.10 19:54
  • 2
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
  • 04.10 15:23
  • 5
Минпромторг импотент? Да!
  • 04.10 11:51
  • 2
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации