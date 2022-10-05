Индонезия не отказывается от разработки истребителя KF-21, несмотря на просроченные платежи в проекте

ЦАМТО, 4 октября. Индонезия подтвердила свое намерение продолжить участие в проекте разработки истребителя нового поколения совместно с Республикой Корея, несмотря на пока не решенные вопросы с финансированием своей доли в проекте.

Как сообщает Defense News, заместитель министра обороны Индонезии Мухаммад Хериндра заявил в комментариях в соцсетях, что программа создания с Korea Aerospace Industries (KAI) истребителя KF-21 Boramae "по-прежнему имеет стратегическое значение для страны".

Тем не менее, он не внес ясности в отношении задолженности Индонезии и дальнейших действий по оплате своей доли затрат на разработку в программе. Джакарта согласилась внести 20% расходов, когда присоединилась к программе в 2010 году, а с 2017 года платежи прекратились.

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, Индонезия не соблюдает график погашения задолженности, согласованного обеими странами в ноябре 2021 года, несмотря на многочисленные обещания решить данную проблему со стороны различных официальных лиц, включая президента Джоко Видодо. По сообщениям, по состоянию на июль этого года задолженность достигла 557 млн. долл.

Как известно, Индонезия планирует закупить до 50 истребителей KF-21 и заинтересована в том, чтобы местная промышленность приняла участие в производственном процессе. Тем не менее, в начале года было объявлено о подписании контракта на покупку 42 многоцелевых истребителей "Рафаль" французской Dassault, из которых пока нашлись средства на оплату только первой партии в составе шести единиц.

Несмотря на проблемы с оплатой индонезийской доли в проекте, Korea Aerospace Industries продолжает разработку KF-21, производство которого планируется начать с 2026 года для замены устаревших F-4 и F-5. По заявлению представителя Агентства программ оборонных закупок (DAPA) Минобороны Республики Корея, прототип KF-21 Boramae, который с июля проходит летные испытания, должен достичь сверхзвуковой скорости в первом квартале 2023 года.