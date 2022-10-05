Болгария против быстрого вступления Украины в НАТО. Сначала – мир с Россией

Президент Болгарии Румен Радев не поддержал другие страны Восточной Европы, потребовавшие быстрого вступления Украины в НАТО, пишет Nova. Решение о вступлении в Альянс должно приниматься только после мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил Радев.

Глава государства Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы, относительно членства Украины в НАТО, но поддерживает часть позиций, содержащихся в документе.

Так ответили из Администрации Президента на вопросы о принятой президентами некоторых стран Центральной и Восточной Европы декларации относительно Украины и ее членства в НАТО, к которой не присоединились Болгария и другие страны региона.

"Болгария – часть декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего вступления Украины, но эта декларация была принята в кардинально иной среде безопасности. Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения стран НАТО в войну.

Решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы обоими воюющими государствами", - такова позиция президента Болгарии.