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Военное обозрение

Боевые корабли ВМФ РФ и ВМС НОАК преодолели более 7 тысяч морских миль во время совместного патрулирования Тихого океана

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Источник изображения: topwar.ru

Россия и Китай завершили второе совместное патрулирование акватории Тихого океана, в котором участвовали боевые корабли российского ВМФ и китайских ВМС. Отряд кораблей Тихоокеанского флота уже вернулся на базу во Владивосток. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Совместный отряд кораблей двух стран, в состав которого входили фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также средний морской танкер "Печенга" от ВМФ России и эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху" от ВМС НОАК, в течение трех недель патрулировали акваторию Тихого океана. Задачи патрулирования - поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, охрана объектов морской экономической деятельности двух стран и налаживание взаимодействия.

За это время отряд прошел через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря, впервые вместе посетив Берингово море и обогнув часть архипелага Алеутских островов. Всего корабли двух стран прошли более семи тысяч морских миль.

Во время похода российские и китайские моряки провели ряд различных учений, в рамках которых отработали совместное маневрирование, организацию связи, поиск и уничтожение подводных лодок противника, организацию противовоздушной обороны группировки кораблей и многое другое.

Отмечается, что второе совместное патрулирование продлилось дольше, чем первое, прошедшее с 17 по 23 октября 2021 года. Тогда группировка кораблей прошла через Сангарский пролив, преодолев в общей сложности свыше 1700 морских миль.

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