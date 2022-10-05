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Военное обозрение

Гендиректора Запорожской АЭС уличили в работе на СБУ и выслали на подконтрольную Киеву территорию

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Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов работал на СБУ и передавал в Киев информацию, интересующую украинские спецслужбы. После выявления данных фактов Мурашова выдворили на территорию, подконтрольную Киеву.

Гендиректор ЗАЭС Мурашов признался, что работал на СБУ, передавая интересующую Киев информацию через различные мессенджеры. Основная информация, которая интересовала украинских силовиков, по словам самого Мурашова, это состояние атомной станции после обстрелов.

Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции

- заявил он.

Также Мурашов признался, что запретил коллективу станции писать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы, ведущиеся ВСУ, так как это могло "задеть государственные интересы Украины". При этом прекрасно осознавал, к чему они могут привести. По его словам, основные удары по станции наносились с другой стороны Днепра, из районов н.п. Никополь и Марганец, подконтрольных Киеву, но прямо не признал, что это были ВСУ.

Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец

- добавил он.

Противоправную деятельность гендиректора ЗАЭС выявили российские силовики и выдворили его на территорию, подконтрольную Украине за "осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации".

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