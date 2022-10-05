ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции на границе - Минобороны Азербайджана

Баку. 4 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на границе.

"Вечером 3 октября и в ночь на 4 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан, Юхары Шорджа и Истису Басаркечарского района (на границе с Азербайджаном - ИФ-Аз), населенных пунктах Чинарли и Колагир Товузгалинского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зивель, Зейлик и Истису Кельбаджарского района, населенных пунктов Агдам и Гаралар Товузского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.