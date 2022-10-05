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Интерфакс-АВН

Российские военные в 2022 году проконтролировали вывод на орбиты более 2 тыс. космических аппаратов - Минобороны РФ

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Главный центр разведки космической обстановки космических войск
Главный центр разведки космической обстановки космических войск.
Источник изображения: Минобороны РФ

Выдано 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с российскими спутниками

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Более двух тысяч космических аппаратов выведено на орбиты в 2022 году под контролем Космических войск ВКС РФ, сообщили в Минобороны России.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2022 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС провели более 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2000 космических аппаратов", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, специалисты космических войск в 2022 году обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 250 космических объектов и выдали 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

"В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировкой. Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 80 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами по 96 космическим аппаратам", - заявили в военном ведомстве.

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