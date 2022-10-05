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Военное обозрение

Минобороны: Специалисты центра космической разведки проводили эксперименты с иностранными спутниками

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Источник изображения: topwar.ru

Российские космические войска не только отслеживали иностранные спутники на орбите, но и проводили с ними эксперименты. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Проведением экспериментов с иностранными комическими аппаратами занимались специалисты Главного центра разведки космической обстановки. В чем заключались данные эксперименты не сообщается, информация является конфиденциальной. Также Космические войска осуществляли и осуществляют контроль за спутниковыми группировками других стран, особое внимание уделяя американским космическим аппаратам.

Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств

- говорится в сообщении.

Кроме того, средства космического контроля, входящие в российскую систему предупреждения о ракетном нападении и размещенные на орбите, за этот год обнаружили 150 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения.

В систему СПРН входит сеть наземных надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж" и единая космическая система (ЕКС) "Купол" со спутниками слежения "Тундра". Новая российская космическая группировка спутников предупреждения о ракетном нападении "Купол" заменила вышедшую из строя в 2014 году группировку СПРН "Око-1". Формирование новой системы предупреждения началось в 2015 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
СПРН
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