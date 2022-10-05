Боевые корабли России и КНР завершили патрулирование в акватории Тихого океана

Минобороны РФ: боевые корабли РФ и КНР завершили патрулирование в Тихом океане

Завершилось второе совместное патрулирование акватории Тихого океана кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток. Об этом сообщило Минобороны России 4 октября.

В течение трех недель боевые корабли ТОФ и ВМС НОАК прошли через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря. Совместный отряд впервые побывал в Беринговом море и обогнул часть архипелага Алеутских островов. Всего за время похода кораблями пройдено свыше 7 тыс. морских миль.

Моряки двух стран отработали маневрирование в составе различных корабельных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведены совместные тренировки, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования.

Кроме того, экипажи боевых кораблей России и Китая провели в море церемонию прощания, на которой корабли двух стран выстроились в кильватерные колонны и, поприветствовав друг друга звуковыми сигналами, легли каждый на свой курс.

В задачи патрулирования входило укрепление военно-морского сотрудничества между двумя странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

ВМФ России в ходе патрулирования был представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также среднего морского танкера «Печенга». От ВМС НОАК в патрулировании участвовали эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

3 сентября боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы по надводным целям в Японском море в рамках учений «Восток-2022». Также в этот день участники стратегического командно-штабного учения (СКШУ) совместно отработали тактические маневры в море и провели тренировки по связи между кораблями.

Россия и Китай в ходе прошедших 19 сентября в КНР консультаций по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействии по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений. Кроме того, стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в районе Тайваня.