В Казахстане заявили, что участие ОДКБ в зоне конфликта РФ и Украины не стоит на повестке

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что его страна исходит из принципов территориальной целостности государств и их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и Уставом ООН

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Вопрос об участии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне конфликта России и Украины не стоит на повестке дня. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств и их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и Уставом ООН. В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств - членов организации, коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта на повестке не стоит", - сказал он.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Церемония подписания договоров о принятии регионов в состав Российской Федерации состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.