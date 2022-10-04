Последнее требование Зеленского – абсурд. Запад не должен соглашаться

Никакого членства в НАТО для Украины

Политическая выходка Зеленского с просьбой о принятии Украины в НАТО – отнюдь не повод для смеха, пишет The American Conservative. Если Запад уступит требованиям Киева, этой зимой холодная война может перерасти в горячую.

Брэдли Девлин (Bradley Devlin)

Если Запад уступит требованиям Зеленского, этой зимой холодная война может перерасти в горячую. Владимир Зеленский за время вооруженного конфликта Украины с Россией выдвигал немало абсурдных просьб. Он просил у США и их союзников по НАТО истребители, доступ к натовским аэродромам, танки, зенитное оружие, бойкот российских энергоресурсов, губительные санкции, а также введение силами Америки бесполетной зоны. Но все это ничто по сравнению с последним запросом Зеленского. А попросил он, ни много ни мало, ускоренного принятия Украины в НАТО.

На первый взгляд, эта просьба настолько смехотворна, что можно подумать, будто Зеленский решил вернуться к своей прежней профессии и вновь стать комиком. Но хорошо отрежиссированная политическая выходка Зеленского – отнюдь не повод для смеха. Если Запад уступит требованиям Зеленского, этой зимой холодная война может перерасти в горячую.

"Мы предпринимаем решительный шаг и подписываем заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО", – написал Зеленский в пятницу в своем телеграм-канале.

"Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса. Они для Украины вполне реальны – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия, – заявил далее украинский руководитель. – Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, мы защищаем друг друга. Это и есть альянс".

Но Зеленский не уточнил, как именно Украина помогала Соединенным Штатам или защищала их в последнее время. А поскольку Украина сейчас ведет жестокие боевые действия, можно ли поверить, что она бросится на выручку Америке, если территория США подвергнется нападению? Более того, есть ли у нее такие возможности, чтобы оказать действенную помощь (если не будет мощных денежных вливаний со стороны Запада)? Ответ на эти вопросы, конечно же, отрицательный.

Заявка на вступление в НАТО в ускоренном порядке совпала по времени со смелыми действиями российского президента Владимира Путина. В пятницу он подписал несколько договоров о присоединении четырех украинских территорий: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В каждой из них состоялись референдумы о вхождении в состав России, хотя Запад не признал их результаты. На церемонии подписания договоров Путин пообещал, что Россия будет защищать свои новые земли, составляющие около 15% территории Украины, "всеми имеющимися средствами".

Это угроза. Возможно, это ядерная угроза, и Запад должен относиться к ней серьезно, а не отмахиваться от таких заявлений, называя их "блефом", о чем написал Макс Бут (Max Boot) из The Washington Post. Если принять Украину в НАТО в ее нынешнем состоянии, непременно придется вводить в действие статью 5, по крайней мере, если интерпретировать ее так, как это делает нынешнее поколение внешнеполитической элиты в Вашингтоне.

Если Украина протиснется в НАТО, деньги, оружие, военная техника и войска пойдут только в одном направлении. В данный момент, как бы безумно это ни звучало, неядерная война с Россией является лучшим сценарием. А худший сценарий будет разыгран, если Россия осуществит свои угрозы, когда НАТО под предводительством США вмешается в драку. При таком сценарии тот, кто исключает ядерную войну, просто начисто лишен воображения.

Возможно, заявка Украины на вступление в НАТО была символическим шагом. Если так, то Зеленскому должно быть вдвойне стыдно – ведь он со своими политическими трюками и демаршами может довести ситуацию до ядерной войны. Так или иначе, заявка Зеленского, правда это или показуха, демонстрирует, с каким презрением и пренебрежением он относится к последствиям своих действий.

Это западные покровители подтолкнули его к подаче такой заявки. Его действия являются результатом многолетней непродуманной внешней политики США по отношению к Европе, которую Вашингтон проводит через НАТО. Зеленский знает, что если Украина сможет стать членом альянса, Соединенные Штаты будут вечно оплачивать ее расходы на национальную оборону. Это также известно всем европейским союзникам Америки по НАТО, доказательством чего являются их ничтожные затраты на свою оборону.

Если Вашингтон не откажет Украине во вступлении в НАТО, американцы ничего не получат, но могут все потерять.