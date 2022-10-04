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Интерфакс-АВН

Специалисты "Ростеха" ремонтируют на полевых пунктах поврежденную на Украине военную технику

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Spetcremont
ОАО «Спецремонт».

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники предприятий "Ростеха" привлекаются к работе полевых пунктов по ремонту военной техники, получившей повреждения в ходе спецоперации на Украине, сообщили в госкорпорации.

"В настоящий момент предприятия госкорпорации "Ростех" предпринимают все действия, необходимые для обеспечения поставок и ремонта военной техники. Кроме того, бригады специалистов различных холдингов "Ростеха" сегодня трудятся на полевых пунктах технического обслуживания и ремонта техники, поврежденной в ходе специальной военной операции", - заявили в корпорации.

По данным "Ростеха", в работе задействованы, в том числе, девять заводов холдинга "Спецремонт", сохранивших производственные комплексы для выполнения гособоронзаказа. "Среди них "261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего", "144 бронетанковый ремонтный завод", "103 бронетанковый ремонтный завод", "163 бронетанковый ремонтный завод", "192 Центральный завод железнодорожной техники", "41 Центральный завод железнодорожной техники". Бронетанковые ремонтные заводы №61, 81, 560 сегодня находятся в контуре концерна "Уралвагонзавод", выполняя свои задачи по плановому ремонту техники и ее модернизации", - сказали в "Ростехе".

Еще 12 предприятий "Спецремонта" находятся в процессе банкротства, реализация их имущества ведется под контролем кредиторов, арбитражного суда, Минобороны и Минпромторга РФ.

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Кредитование
Страны
Россия
Украина
Компании
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
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