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США видят в Украине не союзницу, а пушечное мясо. Им не нужна ее победа

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома, 1 сентября 2021 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома, 1 сентября 2021 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

США видят в Украине не союзницу, а пушечное мясо

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, но США отреагировали на нее без энтузиазма, сообщает GT. Киев видит в альянсе надежду на выход из затянувшегося кризиса. Но Вашингтон не готов отказаться от своего "пушечного мяса" в борьбе с Москвой.

В пятницу Владимир Зеленский объявил, что он будет добиваться ускоренного принятия Украины в НАТО. Однако эти слова не вызвали особого энтузиазма у американского советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что "сейчас не время" принимать Украину в альянс, и что заявку следует рассмотреть "в другое время". Сигнал понятен: страна не нужна Америке как член НАТО, но нужна, чтобы воевать с Россией вместо альянса.

Чтобы еще четче донести свою мысль, Салливан заявил, что, по его мнению, оптимальный способ помочь Украине — это оказать ей практическое содействие "на месте". В субботу Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, который подписал закон о выделении дополнительного финансирования Киеву на 12 миллиардов долларов.

Америка продолжит оказание стратегического содействия Украине. Но принятие в НАТО, причем ускоренными темпами, это совсем другая история. США еще не в полной мере раскрыли ценность Киева как своей пешки. Пока война не истощила Россию, Вашингтон не намерен заканчивать этот кризис или прекращать пользоваться Украиной.

Все, о чем думают США, это их архитектура безопасности, построенная в Европе за 30 лет, прошедшие с распада Советского Союза. Это можно понять, если задуматься вот о чем. Всех нас уверяют, что НАТО и Украина — это близкие партнеры. Но кровь при этом проливает только Киев.

Если сейчас "не время" рассматривать заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, то когда оно наступит? У НАТО есть определенные критерии для желающих войти в ее состав. Среди них — положение о том, что кандидаты должны стремиться к мирному урегулированию территориальных и этнических споров. Но Киев уже давно попал в западню внутренних этнических противоречий. А теперь он к тому же находится в состоянии борьбы, что еще хуже.

Было бы наивно полагать, что подходящее время наступит после окончания конфликта. Шансов на его ближайшее завершение очень мало, а у НАТО есть четкие стандарты касательно расширения. Альянс хочет получать преимущества, а брать на себя бремя не желает. Только когда Украина станет стабильным и процветающим государством, в котором нет ни внутренних, ни внешних распрей, появится реальная возможность для рассмотрения ее заявки на присоединение.

С другой стороны, обозреватели отмечают, что есть и другой сценарий, в рамках которого НАТО может в ускоренном порядке принять Украину в свои ряды. Если между Россией и Западом начнется война, альянс может очень быстро включить в состав страны, которые будут вести боевые действия на линии фронта. Опять же, главный вопрос в том, смогут ли США извлечь пользу из Киева. Такой сценарий крайне маловероятен, однако если это все же случится, вся Европа задрожит от страха перед риском ядерных ударов. Тогда в опасности окажутся все: не только Украина, но и целый мир.

Но вместо того, чтобы идти к урегулированию и окончанию конфликта, Вашингтон снова и снова демонстрирует свое стремление двигаться в противоположном направлении — и разжигает пламя войны.

"Америка полностью готова вместе с союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории альянса. Каждый дюйм", — сказал в пятницу Байден. Очевидно, он не понял иронии, подчеркнув слова "каждый дюйм". А между тем люди помнят обещание, которое госсекретарь США Джеймс Бейкер дал советскому лидеру Михаилу Горбачеву, сказав, что НАТО ни на дюйм не продвинется в восточном направлении.

Надо напомнить, что жесткая позиция Байдена никак не распространяется на Украину и отношения к ней не имеет. Он говорил о территории Североатлантического альянса, а последняя заявка Киева об ускоренном принятии только что была отклонена. Таким образом, риторика Байдена нацелена на то, чтобы конфликт на европейском континенте длился как можно дольше, и чтобы победителем в нем в конечном счете стали США. А что касается Украины, то Вашингтон без устали твердит о том, как он поставляет ей оружие и оказывает помощь, а посему она должна воевать до конца.

Все думают о том, не выйдет ли этот конфликт из-под контроля. Киев может считать, что выход для нее заключается во вступлении в НАТО. "Мы союзники де-факто... Украина подает заявку, чтобы стать союзницей де-юре", — сказал Зеленский. Но Соединенные Штаты так не думают. Они хотят, чтобы Украина де-факто была пушечным мясом — и точка.

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