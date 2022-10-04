Кремль: главы регионов, в том числе Кадыров, могут давать оценки ходу спецоперации на Украине

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле заявили, что главы регионов могут высказывать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине.

"Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение (специальной военной операции), и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как оценивают в Кремле высказанную главой Чечни Кадыровым критику в адрес некоторых руководителей специальной военной операции.

Песков сказал: "Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок".

"Мы все-таки предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок", - сказал пресс-секретарь главы государства. Он сказал, что "заслуги Чеченской Республики большие в проведении этой специальной операции".

Отвечая на просьбу прокомментировать предложение Кадырова о возможности использования тактического ядерного оружия, Песков заявил: "У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может".