Войти
ТАСС

Постпред ФРГ при НАТО заявил, что альянс не обязан помогать Украине в обороне

367
0
0
Источник изображения: Sgt. Robert Whitlow/U.S. Army via AP

Рюдигер Кёниг отметил, что в противном случае может начаться "большая война, в которую внезапно будут ввязаны 30 государств"

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. НАТО не несет обязательств по оказанию помощи Украине в обороне, так как страна не является членом альянса. Об этом постпред ФРГ при организации Рюдигер Кёниг заявил в интервью изданию Der Spiegel.

"Украина не является членом НАТО. Поэтому нет никаких коллективных обязательств, которые бы означали, что мы все вместе поможем Украине обороняться. Ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимала активное участие в этой войне", - сказал Кёниг в ответ на комментарий о том, что президент Владимир Зеленский неоднократно просил о помощи.

По словам дипломата, в противном случае может начаться "большая война, в которую внезапно будут ввязаны 30 государств". Вместе с тем он отметил, что в альянсе ежедневно обсуждается конфликт на Украине. Кроме того, отдельные страны-члены организации оказывают Киеву финансовую помощь и поставляют оружие. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
14.09.2022
Американцы готовят Аляску к конфронтации с Россией. Ракеты, подлодки, базы
08.09.2022
В Киеве надеются получить от Запада в два раза больше систем HIMARS
05.09.2022
«Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе
31.08.2022
Отсутствие лидеров: почему Европа не станет стабилизирующей силой
21.10.2020
The National Interest (США): что нужно сделать для реальной перезагрузки российско-американских отношений
25.02.2019
"Оружие уже есть": что угрожает ядерному противостоянию между Россией и США (Focus, Германия)
30.11.2015
Козырная карта бундесвера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:40
  • 34139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 11:05
  • 17
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 04.10 08:46
  • 4
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 04.10 08:45
  • 4
Минпромторг импотент? Да!
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 15:50
  • 1
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 14:59
  • 1
Мобилизованных учат применять гранатометы НАТО
  • 03.10 14:55
  • 1
Назван лучший истребитель в Южной Азии
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества