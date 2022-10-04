Постпред ФРГ при НАТО заявил, что альянс не обязан помогать Украине в обороне

Рюдигер Кёниг отметил, что в противном случае может начаться "большая война, в которую внезапно будут ввязаны 30 государств"

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. НАТО не несет обязательств по оказанию помощи Украине в обороне, так как страна не является членом альянса. Об этом постпред ФРГ при организации Рюдигер Кёниг заявил в интервью изданию Der Spiegel.

"Украина не является членом НАТО. Поэтому нет никаких коллективных обязательств, которые бы означали, что мы все вместе поможем Украине обороняться. Ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимала активное участие в этой войне", - сказал Кёниг в ответ на комментарий о том, что президент Владимир Зеленский неоднократно просил о помощи.

По словам дипломата, в противном случае может начаться "большая война, в которую внезапно будут ввязаны 30 государств". Вместе с тем он отметил, что в альянсе ежедневно обсуждается конфликт на Украине. Кроме того, отдельные страны-члены организации оказывают Киеву финансовую помощь и поставляют оружие.