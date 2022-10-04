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Военное обозрение

В Британии объявили о закупке двух специализированных судов для защиты подводных трубопроводов и кабелей

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Источник изображения: topwar.ru

Британия вдруг резко озаботилась защитой собственных подводных трубопроводов и кабелей. Как сообщает телеканал Sky News, глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил о закупке двух специализированных судов, задачей которых и будет защита подводных коммуникаций.

Диверсия на двух российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" фактически лишила Европу в целом, а Германию в частности, дешевого российского газа, а Россию доходов от его продажи. Многочисленные эксперты, в том числе и западные, пришли к выводу, что подрыв газопроводов могли провести только те страны, которые имеют для этого все возможности. Кроме того, не нужно сбрасывать со счетов и выгоду, получаемую от подрыва "Северных потоков", а главными выгодополучателями здесь выступают США и Великобритания. Кстати, именно британцы и американцы первые начали заявлять, что взрывы якобы устроила сама Россия.

В западной прессе сформировалось убеждение, что Россия, после того, как установит причастных к взрывам, атакует подводную инфраструктуру этих стран, благо все возможности для этого у нее имеются. На этом фоне министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о срочной закупке двух специализированных судов, задачей которых и будет являться защита подводных трубопроводов и кабелей.

Бен Уоллес заявил в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме, что правительство недавно обязалось приобрести два специализированных судна для защиты интернета и энергоносителей Соединенного Королевства

- сообщает Sky News.

На данный момент известно, что первое судно, являющееся многофункциональным исследовательским судном "для ведения боевых действий на дне моря", войдет в состав британского флота в конце 2023 года, по второму судну известно только то, что его собираются построить на британских верфях. Других подробностей нет.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
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