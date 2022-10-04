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Военное обозрение

Итальянская газета: Итогом начавшихся перемещений субмарины «Белгород» ВМФ РФ может стать пуск ядерного беспилотника «Посейдон»

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Источник изображения: topwar.ru

В итальянской прессе появился материал со ссылкой на разведывательные структуры стран НАТО. В нём утверждается, что в Карском море «зафиксированы перемещения российской многоцелевой подводной лодки «Белгород». ВМФ РФ.

Издание Repubblica пишет, что якобы итогом этих перемещений может стать применение российского ядерного беспилотника «Посейдон». В том же издании автор напоминает о мощности этого подводного аппарата, указывая на то, что в результате применения «Посейдона» может образоваться цунами, «способное смыть такие огромные города как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», находящиеся на побережье.

В итальянском издании также информируют своих читателей о том, что натовские спутники не способны отследить перемещение «Посейдона» в морских глубинах:

Этот российский аппарат способен двигаться на скорости свыше сотни км в час.

Repubblica:

Даже слова о проведении испытаний позволило бы Кремлю перетянуть канат в свою сторону в плане напоминания о наличии оружия, защиты от которого нет.

Российские официальные власти сообщения в итальянской прессе на данный момент не комментируют.

Напомним, что морской беспилотник «Посейдон» с ядерной силовой установкой способен доставлять ядерный боезаряд под водой. По сути, это небольшая беспилотная субмарина, которая транспортируется подводной лодкой до места начала проведения операции. Длительность нахождения «Посейдона» в морских глубинах из-за действия ядерной силовой установки фактически неограниченна. Морской беспилотник отличается малой шумностью.

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