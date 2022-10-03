А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400

Заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», управляющий директор - генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев рассказал в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2022» о перспективах выпуска и модернизации двигателя ПД-14, необходимом количестве ПС-90А, о ходе разработки двигателя ПД-35 и об открывающихся для конструкторов возможностях после его появления.

«Только что мы подписали с Новикомбанком кредит на четыре миллиарда рублей на выпуск очень большой партии ПД-14 на следующие годы», – сообщил Александр Иноземцев журналисту ТК «Звезда» Алексею Самолётову во время беседы.

Он пояснил, что необходимые объёмы выпуска ПД-14 в настоящее время настолько велики, что этот двигатель нигде, кроме лайнера МС-21 использовать не планируется. «Дай бог проглотить то, что сейчас будет на МС-21-310. [...] Нам правительство поручило к тридцатому году выйти на 160 двигателей в год, это с резервом. Будет 72 самолёта [в год], плюс резерв», – сказал замглавы ОДК.

Касаясь линейки перспективных двигателей и модернизационного потенциала ПД-14, Александр Иноземцев отметил, что пока это первый член семейства. Но появятся и другие с тягой от 8 до 18 тонн.

«Корпорация "Иркут" параллельно делает самолёт поменьше под двигатель с мощностью 12,5 тонн вместо четырнадцати, и сейчас активно занимаются "четырёхсоткой" – МС-21-400. Это 16,5 тонн и самолёт большей вместимости», – сообщил А. Иноземцев.

Относительно двигателя ПД-8, он рассказал, что его разработкой занимается предприятие «ОДК-Сатурн», а «ОДК-Пермские моторы» является «соучастником» в данном проекте, пояснив, что необходимое количество этих двигателей около 100 штук в год. «Нужно, чтобы Суперджет летал».

Отвечая на вопрос о преемственности газогенератора ПД-8 и ПД-14, Александр Иноземцев заявил, что считать газогенератор ПД-8 как один из вариантов ПД-14 – ошибка. «Это совершенно новый газогенератор. Он меньше, более оптимальный для этого маленького двигателя, чем газогенератор ПД-14 и поэтому более технически рисковый проект. Сроки его создания очень жёсткие», – пояснил он.

Александр Иноземцев отметил также, что кроме ПД-14 и ПД-8 будет резкий рост производства двигателей ПС-90А.

«Потому что загубленный в нулевые годы великолепный самолёт Ту-214... "руководитель" принял решение: делать их срочно 70 самолётов до 30-го года. Мы выходим на 120 двигателей ПС-90А в год. Это вместе с военными заказами. Это тоже огромный объём. Это двигатель, который попал в самую переделку... Мы получили сертификат типа 3 апреля 92-го года... И слава богу, что он оживает и будет делаться в таких же количествах, как ПД-14», – рассказал генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель».

А в зависимости от двигателя оживает и незаслуженно загубленная машина Ту-214 – среднемагистральный лайнер, способный беспосадочно летать на 6-7 тысяч км, например из Москвы в Хабаровск. Также этот лайнер используется в специальных целях в качестве самолёта-разведчика и наблюдения. «Сохранена оснастка, сохранены технологии. Теперь надо просто убрать военный салон и поставить кресла красивые, и будет великолепный пассажирский самолёт», – сказал А. Иноземцев.

И самый главный вопрос, который задал Алексей Самолётов замгендиректору ОДК: «Какова судьба ПД-35?».

По словам Александра Иноземцева, в условиях ограниченных ресурсов, к сожалению, проект будет развиваться медленнее, чем планировалось ранее. Двигатель-демонстратор ПД-35 соберут и испытают к 2024 году.

«Проект ПД-35 пойдёт несколько медленнее, со сдвигом вправо на два-три года, потому что нужны гигантские деньги. Вне всяких сомнений, мы соберём к 2024 году и испытаем двигатель-демонстратор, как бы тяжело не было. И дальше пойдём по ситуации. Но мы точно поймём, собрав двигатель, где мы находимся в смысле технологий, мы же технологии создаём для рынка дальнемагистральных самолётов», – заявил А. Иноземцев. Он добавил, что основные силы сейчас будут приложены на тиражирование двигателей ПД-14 и ПС-90А.

Генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» отметил при этом, что ПД-35 обладает большим потенциалом. «Это самый инновационный проект. Новейшие технологии абсолютные. Это рыночная ниша дальнемагистральных двухдвигательных самолётов, колоссальный научно-технический потенциал, в который мы должны войти с помощью ПД-35 и дальше сделать семейство от 25 тонн до 50 тонн. На это мы нацелены», – сказал Александр Иноземцев.

Он добавил, что в Китае очень интересуются проектом двигателя ПД-35. «Сейчас с пандемией полегче станет, оживимся».