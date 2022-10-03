Заявка Зеленского в НАТО — прямой путь к ядерному конфликту

У Владимира Зеленского есть самая худшая из когда-либо выдвинутых им идей

Newsweek пишет, что последний отчаянный шаг Зеленского в виде демонстративной заявки на вступление Украины в НАТО открывает прямой путь к ядерному конфликту. Эта идея закрывает возможности к мирным переговорам и способствует эскалации военных действий.

Автор: Джейсон Филдс (Jason Fields) – заместитель главного редактора журнала Newsweek

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришла в голову самая худшая из его идей.

Если бы НАТО согласилась с ней, то началась бы война, которую мы до сих пор никогда не видели: бесконечные войска, танковые армии, небо, исчерченное боевыми самолетами.

И это в лучшем случае. Гораздо более вероятно, что после войны между США/НАТО и Россией от человечества мало что останется. И выберет ли Китай чью-то сторону? Или просто увидит для себя редкую благоприятную возможность?

Могли ли мы при таких обстоятельствах избежать хотя бы "ограниченной" ядерной войны? Это сомнительно. Отчаяние — мощный мотиватор, а крайние средства — не всегда те средства, которые нельзя применять никогда.

Именно об этом умоляет Зеленский своей просьбе об "ускоренном" рассмотрении заявки его страны на прием в НАТО. Ускоренном или нет, но идея эта как таковая негодная. Статья 5 учредительного документа (договора) НАТО подразумевает, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. И по определению, принятие в Североатлантический союз страны, находящейся в состоянии войны вовлекает в эту войну весь альянс. Это танки, бомбы, артиллерия, РСЗО HIMARS, беспилотники, которыми управляют — прости нас Господи — доблестные мужчины и женщины из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и 25 других стран, включая крошечную Черногорию.

Принять Украину в НАТО, господин Зеленский, — это самая худшая идея из всех возможных.

Просьбу Зеленского легко понять. Россия "официально" аннексирует большие части его страны.

Итак, что остается делать НАТО?

Позволить Украине присоединиться к альянсу каким угодно способом — это безумие. Проблема ведь состоит в том, и я уже говорил об этом раньше, что мы уже участвуем в этом военном конфликте.

Отсутствие формального договора безопасности с нашими друзьями на Украине не помешало нам отправить им все упомянутые выше системы вооружений, если еще и не персонал для их эксплуатации. И каждый день мы меняем определение того, что еще можно отправлять украинцам. Президент Байден до сих пор сопротивлялся отправке на Украину РСЗО большой дальности, опасаясь, что передача Зеленскому оружия, которое может нанести удар по России или нанести значительный ущерб удерживаемому Россией Крыму, может спровоцировать третью мировую войну.

Но последний пакет помощи включает один миллиард долларов в виде немедленной военной помощи самой Украине — боеприпасы, транспортные средства и т. д. — и еще два миллиарда долларов должны быть разделены между 18 членами НАТО, на территории которые может покуситься Путин как на спорные.

Такие вещи вы не делаете, если только не ожидаете неприятностей — и больших неприятностей. Это больше, чем заверение в том, что Соединенные Штаты где-то далеко позади вас, это настоящие деньги для этих стран, даже если для нас это намного меньше, чем одна сотая состояния Илона Маска.

На самом высоком уровне США считают, что велика вероятность того, что, как сказал Томас Гоббс (Томас Гоббс — английский философ, один из основателей современной политической философии, теории общественного договора и теории государственного суверенитета – прим.пер.) пойдет борьба "всех против всех".

В предыдущей колонке я писал о войне России против всего мира с помощью разжигания инфляции и организации голода. С тех пор Россия позволила некоторому количеству судов покинуть украинские зерновые порты. Однако энергетическая война становится все опаснее.

"Северный поток — 1" — ключевой газопровод между Россией и Германией, а значит, и Западом. Трубопровод не попал в список санкций против России, несмотря на ограничения на уголь и нефть. Причина проста: Европа не может себе этого позволить. Газ используется для приготовления пищи, отопления, запуска электрических турбин и даже для производства удобрений. Откуда еще Германия и Евросоюз могут восполнить дефицит газа, если он возникнет? Ни откуда. Например, из США невозможно транспортировать достаточное количество сжиженного газа отчасти потому, что страны по обе стороны Атлантики так и не создали надежной инфраструктуры для этого. А зачем Европе ее создавать? В конце концов, она всегда получала много дешевого газа из России.

И вот теперь кто-то проделал большую дыру в трубопроводе "Северный поток", вероятно, использовав для этого сотни килограммов взрывчатки. Кто сделал это? На сегодняшний день никто не знает, но все на Западе гадают, что это Россия. Еще до этих взрывов — еще один удар по "Северному потоку — 2", который так и не был введен в эксплуатацию из-за украинского конфликта. Тогда Россия играла с кранами, пропуская через трубу гораздо меньше газа, чем обычно. Трубопровод может быть исправлен уже в октябре.

Поскольку газа не хватает, цены в Европе взлетели до небес. Россия, безусловно, надеется на битву за оставшийся газ между союзниками по НАТО и членами ЕС (которые в большинстве случаев одновременно являются и тем, и другим). Это приведет к расколу континента и ослаблению решимости европейцев в отношении Украины.

Можно рассматривать эту энергетическую битву как собственную российскую версию ее жестких контрсанкций против Европы, но не настолько же Москва безумна, чтобы на самом деле рассчитывать на оставление миллионов людей на морозе как акт войны. Хотя разрушение энергетической инфраструктуры является частью борьбы России с Украиной.

Мы можем называть эту ситуацию как хотим, но военный конфликт – это реальность. И НАТО готовится к прямому военному столкновению с Россией.

Что же будет дальше? Это зависит от того, сбудется ли желание Зеленского.

Комментарии читателей Newsweek:

Victor

"Именно об этом просит Зеленский своей просьбе об "ускоренном" рассмотрении заявки его страны на прием в НАТО. Ускоренном или нет, но идея эта как таковая негодная. Статья 5 учредительного документа (договора) НАТО подразумевает, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех".

Что ж, мистер Филдс, вам, вероятно, не стоит беспокоиться о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время, особенно во время этого военного конфликта.

Во-первых, не имеет значения, чего хочет президент Зеленский, потому что громоздкий консенсусный процесс ратификации членства в НАТО, вероятно, сведет на нет любые шансы на вступление Украины в альянс.

Как и в случае со Швецией и Финляндией, кандидат должен сначала подать заявку, а затем в штаб-квартире НАТО все 30 стран должны дать согласие на его принятие.

Во-вторых, даже после того, как страна получила первоначальное единогласное одобрение, каждое суверенное правительство должно ее ратифицировать. В настоящее время 28 стран одобрили Швецию и Финляндию, но Венгрия и Турция воздерживаются.

В-третьих, причина, по которой все 30 правительств должны одобрить его, заключается в том, что они должны согласиться применять Статью 5, взяв на себя обязательство поддерживать своего коллегу-члена, подвергшегося нападению.

Поскольку некоторые члены НАТО не желают противодействовать России или ввязываться в войну с ней (наиболее неохотно в этом плане действуют Венгрия и Турция), они, скорее всего, не одобрят просьбу Украины о вступлении в НАТО в настоящее время.

Так что Украине придется еще долго ждать своего членства в НАТО (по крайней мере, пока этот конфликт не закончится).

Jerry Syder

Байден и Пентагон и так уже устраивают грандиозную распродажу, продвигая свою прокси-войну, передавая украинцам помощь на 60 миллиардов долларов, в основном в виде военной техники, разведданных и обучения обращению с этим оружием. Что дальше для Украины, членство в НАТО? Так думает Зеленский и требует ускоренного членства, шаг, который, вероятно, приведет к третьей мировой войне. Когда же американский народ направит ясный месседж нашему "военачальнику" Джо Байдену, который не может даже мыслить здраво, не говоря уже о том, чтобы провести нас через это самое опасное время?!

corn pop

Пусть Европа платит за этот военный конфликт и сама сражается на Украине. Нас, американцев, это не касается.

Your Other Left

Мы отправляем оружие на Украину, начиная с 2014 года. Крики "это не наша война, просто пошлите им больше оружия" поставила нас на грань ядерной третьей мировой войны. Мы могли договориться в любое время. А те, кто так ненавидит Россию, пусть записываются в украинскую армию. До свидания.

gerard julien

НАТО не может принимать в члены альянса воюющую страну!

corn pop

"Святой" Зеленский из города Keeeeve МОШЕННИК и аферист. И Америка совершает ОГРОМНУЮ ошибку, имея с ним дело!

Jerry Syder

США едва не вступили в войну с Россией в 1962 году, когда Кремль разместил ядерное оружие на Кубе, в 90 милях от Ки-Уэста. Почему бы русским не сделать то же самое, если бы НАТО разместило ядерное оружие прямо на их границе на Украине? У нас что, все посходили с ума? Если мы продолжим эту нашу прокси-войну, мы все мгновенно превратимся в дымящиеся руины, где бы на земле мы ни находились.