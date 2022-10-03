В Армении требуют от мирового сообщества осудить расстрел армянских военнопленных и провести международное расследование (версия 2)

(Содержит сообщение генпрокуратуры Азербайджана)

Ереван/Баку. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество осудить совершенное военнослужащими Азербайджана военное преступление и привлечь виновных к ответственности.

"В соцсетях распространилось еще одно ужасающее видео, на котором азербайджанские солдаты самовольно расстреливают группу армянских военнопленных на суверенной территории Армении. Международное сообщество должно решительно осудить это военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана. Армения будет использовать все доступные международные механизмы для обеспечения расследования и привлечения виновных к ответственности", - написал Пашинян в своем микроблоге.

Он отметил, что подобные акты насилия "должны иметь последствия для агрессора".

В офисе представителя Армении в ЕСПЧ заявили журналистам, что в международные суды будут направлены соответствующие заявления в связи с произошедшим.

Видеозапись прокомментировал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. "Появилось еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать", - написал он в своем микроблоге.

Вместе с тем в Минобороны Армении не сомневаются в подлинности видео, отмечая, однако, что на данный момент нет конкретной информации о месте и времени съемки.

"Соответствующие органы изучают видео, однако сомнений в подлинности видео нет, и это почерк, характерный для азербайджанских вооруженных сил", - заявили в Минобороны журналистам.

В МИД Армении заявили, что Ереван требует "четкой оценки вопиющим военным преступлениям, совершенным ВС Азербайджана".

"Мы будем добиваться привлечения к ответственности виновных и организаторов вышеуказанных преступлений, в том числе путем применения международных санкций. В этом контексте необходимо провести надлежащее международное расследование. В то же время международное сообщество обязано усилить давление на Азербайджан для немедленной репатриации всех незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, выяснения судеб насильственно исчезнувших и без вести пропавших лиц", - заявили в МИД Армении.

Военная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту распространения в соцсетях видеокадров противоправных действий в отношении армянских военных, приписываемых азербайджанским военнослужащим, сообщили в воскресенье в генеральной прокуратуре республики.

Там отметили, что на некоторых страницах в соцсетях были опубликованы видеокадры, где азербайджанские военнослужащие якобы совершили противоправные действия в отношении членов армянских вооруженных формирований, стреляли в задержанных диверсантов.

"Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место съемки, личности изображенных на видео, а также все другие детали, важные для установления объективной истины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.