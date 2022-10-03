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Военное обозрение

Пресса США: Россия может атаковать американскую инфраструктуру в ответ на подрыв двух газопроводов

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Источник изображения: topwar.ru

Россия может нанести удар по американской инфраструктуре, если установит причастность США к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". К такому выводу пришел автор статьи для американского издания National Review.

Россия проведет собственное расследование инцидентов на двух газопроводах, идущих в Германию и в случае установления причастности США к атаке на них может признать американцев полноправной "воюющей стороной" со всеми вытекающими из этого последствиями. В первую очередь, считает автор, Москва может атаковать американскую инфраструктуру. Кроме того, причастность США к взрывам приведет к разрыву отношений с Германией, даже несмотря на проамериканское правительство.

Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка

- пишет он, добавляя, что заявления США о том, что это якобы сама Россия подорвала свои газопроводы, не выдерживает критики.

К такому же выводу пришел полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, из этой диверсии торчат уши США или Великобритании. Именно они получают самую большую выгоду от уничтожения "Северных потоков" и у них для этого имеются все необходимые средства.

Между тем "сонный Джо" уже обвинил Россию в якобы причастности к подрыву собственных газопроводов. Байдену нет необходимости дожидаться окончания расследования, по его мнению это был "преднамеренный акт саботажа". Президент США пообещал "тщательное расследование", чтобы окончательно установить причастность России к взрывам.

Это был преднамеренный акт саботажа. Сейчас русские распространяют дезинформацию. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы разобраться в том, что произошло

- приводит Белый дом заявление Байдена.

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Великобритания
Германия
Россия
США
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