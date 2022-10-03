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ТАСС

В Пентагоне заявили, что решение о расширении НАТО должны принимать все члены блока

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/Alex Brandon

Министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что его страна привержена политике "открытых дверей" альянса

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Власти США привержены политике "открытых дверей" НАТО, однако подчеркивают, что решение о приеме в альянс новых членов должны принимать все страны блока. Об этом заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.

"Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но то, как это (прием новых членов в альянс - прим. ТАСС) происходит действительно является вопросом, который решается 30 странами [НАТО], которые проводят голосование, а также страной, которая стремится [присоединиться к блоку]", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом в штате Гавайи. Трансляция велась на сайте американского оборонного ведомства.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для успеха. И мы видим некоторые действительно хорошие результаты <...> украинских сил", - утверждал Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть эту заявку. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил заявку Киева с просьбой "ускорить начало третьей мировой войны".

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине страны. В июне 2020 года Киев получил статус партнера НАТО с расширенными возможностями. 

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