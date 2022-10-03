Войти
Военное обозрение

ВВС США выводят из эксплуатации большую часть самолётов C-130H из-за проблем с пропеллерами

242
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США выводят из эксплуатации большую часть самолетов С-130 Hercules из-за проблем с пропеллерами. В их цилиндрах обнаружены трещины.

Об этом сообщается в американском журнале Defense News.

Командование воздушной мобильности (AMC) США подтвердило, что большая часть парка C-130H ВВС США, который на начало 2022 финансового года (начался в октябре 2021 года) насчитывал 128 единиц, не может летать. И неясно, сколько времени потребуется для замены всех неисправных узлов воздушных винтов.

В AMC заявили, что 116 самолетов C-130H были выведены из эксплуатации во вторник из-за опасений, что их узлы пропеллеров неисправны. Проверки, намеченные на ближайшие дни, покажут, сколько из них повреждены.

В заявлении для Defense News Командование воздушной мобильности сообщило, что ремонтная бригада авиационно-логистического комплекса Уорнер Робинс в штате Джорджия обнаружила неисправность в пропеллере самолета C-130H во время тестовой обкатки его двигателя. Это случилось после того, как он прошел техническое обслуживание. Дальнейшие проверки показали, что еще два узла воздушных винтов имели ту же проблему.

Источник изображения: topwar.ru

Это второй случай за последние три года, когда значительное количество C-130H было выведено из эксплуатации из-за проблем с пропеллерами. В феврале 2019 года ВВС США на несколько недель прекратили использовать 60 таких самолетов, что на тот момент составляло почти треть парка. Командование опасалось, что лопасти винтов, выпущенных до 1971 года, могли треснуть, поэтому их заменили.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Похожие новости
13.09.2017
Дальнобойный нейтралитет
06.01.2017
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
10.05.2016
МИД Грузии: совместные учения с США не направлены против кого-либо
05.09.2012
Мировая торговля оружием набирает обороты
22.03.2011
ВВС Индонезии получили два гражданских транспортника
12.03.2010
Путина ждет Сингх
19.09.2007
Компания "Локхид Мартин" поставила ВВС США четвертый ВТС C-130J "Супер Геркулес"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?