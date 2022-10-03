ВВС США выводят из эксплуатации большую часть самолётов C-130H из-за проблем с пропеллерами

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Военно-воздушные силы (ВВС) США выводят из эксплуатации большую часть самолетов С-130 Hercules из-за проблем с пропеллерами. В их цилиндрах обнаружены трещины.

Об этом сообщается в американском журнале Defense News.

Командование воздушной мобильности (AMC) США подтвердило, что большая часть парка C-130H ВВС США, который на начало 2022 финансового года (начался в октябре 2021 года) насчитывал 128 единиц, не может летать. И неясно, сколько времени потребуется для замены всех неисправных узлов воздушных винтов.

В AMC заявили, что 116 самолетов C-130H были выведены из эксплуатации во вторник из-за опасений, что их узлы пропеллеров неисправны. Проверки, намеченные на ближайшие дни, покажут, сколько из них повреждены.

В заявлении для Defense News Командование воздушной мобильности сообщило, что ремонтная бригада авиационно-логистического комплекса Уорнер Робинс в штате Джорджия обнаружила неисправность в пропеллере самолета C-130H во время тестовой обкатки его двигателя. Это случилось после того, как он прошел техническое обслуживание. Дальнейшие проверки показали, что еще два узла воздушных винтов имели ту же проблему.

Источник изображения: topwar.ru

Это второй случай за последние три года, когда значительное количество C-130H было выведено из эксплуатации из-за проблем с пропеллерами. В феврале 2019 года ВВС США на несколько недель прекратили использовать 60 таких самолетов, что на тот момент составляло почти треть парка. Командование опасалось, что лопасти винтов, выпущенных до 1971 года, могли треснуть, поэтому их заменили.