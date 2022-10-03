Боррель заявил, что желание Украины вступить в НАТО - не главный вопрос в настоящий момент

Глава дипломатии ЕС считает, что важнее сейчас поддерживать способность Украины к обороне

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент. Такое мнение выразил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Horas.

По его мнению, желание Киева вступить в альянс можно понять, "но это не основной вопрос на данный момент". Глава дипломатии ЕС считает, что важнее сейчас поддерживать способность Украины к обороне.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть эту заявку.