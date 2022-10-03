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ТАСС

Наибольшее число военнослужащих научных рот отобрали в МГТУ им. Баумана, МГУ и МИФИ

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

Научные подразделения начали создаваться в 2013 году, они предназначены для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов вооруженных сил, родов войск

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Наибольшее число кандидатов для комплектования научных рот отобрано в ведущих вузах страны - МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и МИФИ. Об этом сообщил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Научные роты функционируют в ВС РФ более девяти лет. "При этом наибольшее количество кандидатов из числа талантливой молодежи для комплектования научных рот отобрано в таких ведущих вузах страны, как МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, НИЯУ МИФИ", - сказал Цимлянский.

Научные подразделения начали создаваться в 2013 году, они предназначены для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов вооруженных сил, родов войск. "В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них 8 научных рот технополиса "ЭРА". В этих ротах прошли военную службу по призыву более 4 тыс. человек", - подчеркнул Цимлянский.

По его словам, служащим научных рот предоставлена уникальная возможность участвовать в научно-исследовательской деятельности в области обороны государства на передовом научном оборудовании под руководством ведущих ученых, конструкторов, инженеров, специалистов и экспертов.

Военнослужащие научных рот ВС РФ приняли участие в 1,5 тыс. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также получили 382 патента на изобретения. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Научная рота
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