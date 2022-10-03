МИД Британии выразил протест послу РФ в связи с включением новых регионов в состав страны

Ведомство потребовало вывести войска как с их территории, так и из Крыма

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Британский МИД выразил протест послу РФ в связи с включением новых регионов в состав России и потребовал вывести войска как с их территории, так и из Крыма. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, который в пятницу был вызван в Форин оффис в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Великобритания продолжает считать Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье частью Украины. Было высказано требование о том, чтобы РФ немедленно вернулась к выполнению международного права, включая устав ООН, обязательства по Хельсинкскому акту и Будапештскому меморандуму. Кроме того, Великобритания требует, чтобы РФ немедленно и безусловно вывела свои войска с территории Украины, включая упомянутые регионы, а также республику Крым и город Севастополь. В ответ на это мной была изложена позиция России", - сказал Келин. По его словам, реакция на вхождение новых регионов в состав РФ показывает, что Запад игнорирует реальность.

По словам посла, потери Киева лишь увеличатся из-за накачки Украины оружием и техникой из Великобритании и США. "[В ответ на протест Лондона] мной была изложена позиция РФ, а от себя я добавил, что для всех нас в России и для меня, в частности, сегодня радостный день. Это святое дело обезопасить русских и русскоязычных людей, которых обижали, дискриминировали и убивали киевские власти много последних лет. Борьба против русских, которую затеяли в Киеве, - огромная ошибка. Иллюзия думать о том, что Россию можно победить, - сказал Келин. - Киев уже сейчас потерял большое количество ресурсов и продолжает их терять, тогда как Великобритания и США по-прежнему накачивают Украину военной техникой и вооружениями, тем самым продлевая войну. Однако Украина обречена и в результате всего этого только еще больше потеряет".