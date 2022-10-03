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Военное обозрение

СМИ Украины: На вооружение ВСУ поступили установки по противодействию дронам SKY CTRL

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружение ВСУ поступили установки по противодействию дронам SKY CTRL. Предположительно она способна обнаруживать любые воздушные цели в десятикилометровой зоне.

Об этом сообщает украинское агентство УНН, ссылаясь на представителя компании Parimatch Ukraine Наталью Гилевич.

Установка SKY CTRL обнаруживает любые летающие объекты в радиусе 10 километров, глушит и сбивает с курса дроны

- заявила она.

Гилевич рассказала, что данная техника способна функционировать как в светлое, так и в темное время суток. По ее словам, она может глушить и сбивать БПЛА массой 20-30 килограммов. В качестве примера такого дрона агентство приводит российский «Орлан».

Источник изображения: topwar.ru

Собеседница СМИ Украины сообщила, что закупка производилась по инициативе IT-сообщества страны, а деньги были выделены в том числе и рядом благотворительных организаций.

Стоит отметить, что организация, которую представляет Гилевич, является дочерним предприятием международной компании Parimatch, в первую очередь известной своей букмекерской деятельностью – ставками на спорт.

Что касается самой техники, то ее название очень похоже на известную польскую установку для борьбы с дронами Ctrl + Sky.

Источник изображения: topwar.ru

Сложно понять, идет ли речь о ней, или это совершенно другая система. В любом случае, появление новой техники у ВСУ следует учитывать в ходе проведения. военной спецоперации.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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