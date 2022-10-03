Ускоренное вступление в НАТО и отказ от переговоров с Путиным. О чем заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к жителям страны, подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к НАТО. Политик заявил, что его страна и так фактически является членом альянса.

Решение было принято по итогам заседания Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным и главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединений этих регионов к РФ.

Ранее Украина уже подавала заявку в НАТО - в 2008 году. В мае украинские власти отмечали, что она остается действующей и не отзывалась.

ТАСС собрал основные тезисы обращения Зеленского.

Ускоренная процедура

Зеленский назвал членов НАТО "де-факто" союзниками Украины. Киев, по его словам, "де-факто уже прошел свой путь" в альянс и уже полностью соответствует его стандартам.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО, без разработки "плана действий" и прочих процедур.

Зеленский назвал членов НАТО "де-факто" союзниками Украины. Киев, по его словам, "де-факто уже прошел свой путь" в альянс и уже полностью соответствует его стандартам.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО, без разработки "плана действий" и прочих процедур.

Промежуточный этап По итогам заседания СНБО в Верховную раду планируется внести законопроект о национализации всех связанных с Россией и россиянами активов, которые смогут упростить процедуру приема в НАТО.

Пока идет согласование приема Украины в НАТО, Зеленский предлагает подписать ранее предложенный его страной "Киевский договор о безопасности", который даст гарантии его режиму.

По итогам заседания СНБО в Верховную раду планируется внести законопроект о национализации всех связанных с Россией и россиянами активов, которые смогут упростить процедуру приема в НАТО.

Пока идет согласование приема Украины в НАТО, Зеленский предлагает подписать ранее предложенный его страной "Киевский договор о безопасности", который даст гарантии его режиму.

Взаимодействие с РФ Украина намерена "пройти путем" военного захвата территорий, которые она считает своими.

Киев готов к переговорам с Москвой, но не при нынешнем президенте.