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ТАСС

Путин заявил, что Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами

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Источник изображения: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Как отметил президент РФ, киевские власти должны относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях с уважением

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасную жизнь своего населения и будет защищать свою территорию всеми силами. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

Президент России подчеркнул, что сегодняшние киевские власти должны относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях с уважением и никак иначе. "Только таким может быть путь к миру", - добавил он.

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", - подчеркнул Путин.

"Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи. Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования, - добавил глава государства. - Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности, вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной Родины". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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