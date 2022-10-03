Зеленский заявил, что "готов к диалогу с Россией, но с другим ее президентом"

Президент Украины утверждает, что Киев всегда предлагал провести переговоры

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам об урегулировании с Москвой, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом России.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - сказал Зеленский в пятницу в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что Украина всегда предлагала России провести переговоры "на честных, равных и справедливых условиях", но, по его словам, пока на посту президента России находится Владимир Путин, "это невозможно".

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.