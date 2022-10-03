Войти
ТАСС

Зеленский заявил, что "готов к диалогу с Россией, но с другим ее президентом"

227
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Alexey Furman/Getty Images

Президент Украины утверждает, что Киев всегда предлагал провести переговоры

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам об урегулировании с Москвой, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом России.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - сказал Зеленский в пятницу в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что Украина всегда предлагала России провести переговоры "на честных, равных и справедливых условиях", но, по его словам, пока на посту президента России находится Владимир Путин, "это невозможно".

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
10.02.2022
Bloomberg (США): дипломатия пока еще в состоянии предотвратить войну на Украине
09.02.2022
Москва ведет войну с Западом за будущее
01.12.2021
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
30.11.2021
«Стингеры», «Джавелины» и Ми-17: как США усилят украинскую армию. Военный эксперт раскрыл детали (Обозреватель, Украина)
29.08.2014
Россия зовет украинских авиастроителей
10.04.2014
Снова холодная война. Кто виноват? ("The Nation", США)
09.04.2014
«НАТО и Польша хотели сотрудничества с Россией» — интервью министра обороны Польши
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?