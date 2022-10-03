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ЦАМТО

ВС Эстонии планируют принять на вооружение новый ЗРК средней дальности к 2025 году

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 30 сентября. Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкура, по итогам состоявшихся в правительстве переговоров по бюджету было принято решение о выделении средств на закупку системы ПВО средней дальности, что позволит принять ее на вооружение к 2025 году.

Министр назвал приобретение ЗРК средней дальности одним из приоритетных проектов и высказал удовлетворение тем, что он продвигается вперед для заполнения имеющего место пробела в боевых возможностях.

Как заявлено, средства на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности будут выделены в течение 2024-2027 гг. Для принятия ЗРК на вооружение к 2025 году Эстония должна подписать контракт на их закупку не позднее первого квартала 2023 года. Первые поставки должны быть выполнены к 2024 году. Точный объем бюджета для реализации проекта будет определен в процессе закупки.

Общая стоимость будет включать систему ПВО, необходимую инфраструктуру, обучение личного состава, вспомогательное оборудование и другие сопутствующие расходы. Предварительно, министр оценил стоимость приобретения "в сотни миллионов евро".

Закупка ЗРК средней дальности будет осуществляться совместно с Латвией. В июне на саммите НАТО в Мадриде министры обороны Эстонии и Латвии подписали протокол о намерениях по вопросу совместной закупки зенитных ракетных комплексов средней дальности. В июле Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) и Министерство обороны Латвии подписали соглашение о совместных закупках.

По мнению Х.Певкура, с точки зрения региональной безопасности важно, чтобы две системы были совместимы. Это позволит лучше организовать противовоздушную оборону, сократить расходы и совместно организовать обучение, складирование и логистику.

ВС Эстонии уже подготовили требования к новому ЗРК. При закупке, в первую очередь, будут учтены военные требования и уроки боевых действий на Украине. По мнению генерал-майора Вейко-Велло Пальма, важно, чтобы системы были мобильными и имели достаточную дальность действия.

Процесс закупки от имени оборонных ведомств двух стран осуществит ECDI, который уже провел всестороннее исследование рынка, составил закупочную документацию и опубликовал информацию о совместных закупках с Латвией.

По информации представителя центра, в состав ЗРК войдут пусковые установки, РЛС и пункты управления, а также другие компоненты. Мобильная система должна обеспечить поражение воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, БЛА, крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы, на дальностях не менее 30 км.

В ходе исследования рынка ECDI связался с шестью зарубежными компаниями из Норвегии/США, Великобритании, Англии, Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи.

Как сообщал ЦАМТО, в целях усиления противовоздушной обороны Латвии 26 июня на базе в Лиелварде была развернута батарея ЗРК NASAMS из состава ВС Испании. Учитывая, что именно этот комплекс приобрели ВС Литвы, высока вероятность приобретения данного ЗРК и для ВС Эстонии и Латвии.

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