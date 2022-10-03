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ТАСС

Правительство Швейцарии учредило координирующий орган на случай ядерного ЧП на Украине

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Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото
Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / krasnevsky

На настоящий момент министерство обороны страны "считает маловероятным, что Россия прибегнет к ядерному оружию в рамках войны на Украине, или же что намеренно будет вызван ядерный инцидент"

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральный совет Швейцарии (правительство) уполномочил министерство обороны создать аналитический и координационный орган для быстрого реагирования страны в случае ядерного инцидента на Украине. Об этом правительство сообщило в пятницу на своем сайте.

"На своем заседании 30 сентября Федеральный совет уполномочил Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта создать Генеральный штаб стратегических действий Конфедерации на случай ядерного инцидента, связанного с войной на Украине", - говорится в сообщении.

В Берне подчеркнули, что речь идет о "кризисной организации", которая призвана "быстро и эффективно" отреагировать в случае возникновения такого происшествия. Цель этой структуры будет состоять в осуществлении "непрерывного анализа" ситуации, а также в "координации и планировании действий в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе в тесном сотрудничестве с компетентными органами".

Как пояснило правительство, на настоящий момент министерство обороны "считает маловероятным, что Россия прибегнет к ядерному оружию в рамках войны на Украине, или же что намеренно будет вызван ядерный инцидент". Ядерное ЧП на Украине, считают в Берне, "привело бы к сложному кризису большого масштаба, который потребовал бы срочного реагирования". Чтобы "гарантировать быструю и эффективную реакцию", Федеральный совет решил создать "компетентную кризисную организацию". Генеральный штаб стратегических действий Конфедерации будет работать под руководством генерального секретаря министерства обороны и включать в свой состав генеральных секретарей всех остальных шести министерств страны, а также руководителя Федерального управления здравоохранения, Федерального управления энергетики и ряда других структур. 

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