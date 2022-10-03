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Военное обозрение

Аналитик заявил о необходимости диалога США и Китая по Тайваню в «непубличном» режиме

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Источник изображения: topwar.ru

В США обсуждают нерадостную для американских интересов позицию. Китая по Тайваню. Хотя публично американские руководители демонстрируют весьма решительный, если не сказать воинственный настрой, в действительности все не столь однозначно. Например, эксперт Пол Хэнле из аналитического центра Фонда Карнеги считает, что Вашингтон и Пекин должны продолжить диалог по вопросу Тайваня.

Однако, по мнению аналитика, главным условием переговоров должно быть их проведение в непубличном пространстве, без освещения средствами массовой информации. Диалог нужно восстановить на уровне лидеров двух стран – Джо Байдена и Си Цзиньпина, но он должен быть «тихим», считает Хэнле.

«Игра вины» между великими державами должна быть прекращена. Ведь напряжение между двумя державами становится все более опасной. Во многом именно публичные действия руководителей США способствовали обострению обстановки.

Например, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила в начале августа 2022 года визит на Тайвань. В этом не было никакой практической необходимости, но визит очень разозлил китайское руководство.

Из-за политики Вашингтона Пекин отложил военные и климатические переговоры с Соединенными Штатами. Кроме того, вокруг острова Тайвань начались военные учения Народно-освободительной армии Китая. Хэнле считает, что всему виной – необдуманная поездка спикера Палаты представителей.

Кстати, официальная позиция американского руководства совсем иная. Так, посол США в Китае Николас Бернс, выступая на саммите Института Милкена в Сингапуре, заявил, что Китай демонстрирует слишком агрессивную позицию в отношении Тайваня. США, по мнению дипломата, на протяжении 68 лет проводили «срединную политику» по тайваньскому вопросу, избегая острых углов.

Однако в Пекине считают, что именно США демонстрируют на примере Тайваня свое стремление к агрессивному доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно американский флот без всяких оснований находится неподалеку от территориальных вод Китая, проводит сотни военных учений в регионе.

Аналитик Хэнле убежден, что ни в США, ни в Китае, ни, тем более, на Тайване не хотят, чтобы в Азии разгорелся вооруженный конфликт. Однако точки зрения сторон расходятся. Если в ноябре 2022 года Байдену и Си Цзиньпину удастся о чем-либо договориться на саммите «Большой двадцатки», это будет очень неплохо, считает аналитик.

Такого рода заявления на фоне ряда событий последних недель косвенно дают понять, что так называемые «непубличные» переговоры вполне могут идти и по Украине.

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Страны
Китай
Сингапуp
США
Тайвань
Украина
Проекты
Военные учения
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