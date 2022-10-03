Первый в своём классе авианосец ВМС США «Джеральд Форд» примет участие в учениях НАТО в Атлантике

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Первый в своем классе авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» успешно прошел тестовые испытания и уже на следующей неделе примет участие в учениях НАТО в Атлантическом океане. На постройку суперавианосца были потрачены рекордные 13,3 миллиарда долларов, из-за различных технических проблем корабль проходил испытания и доработку в течение пяти лет.
В военно-морском ведомстве США сообщили, что «Джеральд Р. Форд» покинет крупнейшую в мире военно-морскую базу в Норфолке в следующий понедельник вместе с эсминцами и другими военными кораблями.
— сообщил вице-адмирала Дэниел Дуайер.
В американском командовании не скрывают, что одна из целей намеченных учений в Атлантике — продемонстрировать России готовность защищать интересы и безопасность стран НАТО. На Западе всерьез обеспокоены эскалацией конфликта на Украине после заявлений Владимира Путина о мобилизации и «возможности применения ядерного оружия». Последнего российский президент не говорил, но западные политики всегда найдут возможность перевернуть любую правду с ног на голову в своих интересах.
— цитирует слова старшего политического исследователя корпорации RAND Брэдли Мартина пресса.
Самый дорогой американский авианосец USS Gerald R. Ford – первое судно класса Ford, поступившее на вооружение ВМС США. Для запуска самолетов на нем впервые используются электромагнитные системы, которые должны заменить паровые катапульты. В процессе испытаний судно столкнулось с рядом проблем, в том числе с работой новых катапульт и лифтов, которые доставляют ракеты и бомбы к самолетам на полетной палубе.
В 2017 году тогдашний президент Дональд Трамп заявил журналу Time, что ВМС США должны вернуться к использованию обычных катапульт для запуска самолетов, потому что электромагнитная система «стоит на сотни миллионов долларов дороже, и она бесполезна».
Командование ВМС с этим не согласно. Адмирал Дуайер сообщил журналистам, что новейший авианосец «уже успешно провел более 10 000 катапультирований (взлётов с помощью ЭМ-катапульты) и посадок самолетов». Правда, как считает Брэдли Мартин, на устранение всех недоработок новых систем корабля, скорее всего, уйдут годы. Что, по его словам, не является неожиданностью для первых авианосцев нового класса.
— заключил американский эксперт.
Успокоенность эксперта как-то не вяжется с заявлениями американского командования и политиков, что Россия вот-вот нападет на одну из стран НАТО или развяжет ядерную войну. Что тогда будут делать американские адмиралы, если в такой ситуации самолеты, запущенные из новейших катапульт, не смогут взлететь упадут в море? Или снова сломаются лифты, и самолеты окажутся без бомб и ракет...