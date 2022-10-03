Первый в своём классе авианосец ВМС США «Джеральд Форд» примет участие в учениях НАТО в Атлантике

Источник изображения: topwar.ru

Первый в своем классе авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» успешно прошел тестовые испытания и уже на следующей неделе примет участие в учениях НАТО в Атлантическом океане. На постройку суперавианосца были потрачены рекордные 13,3 миллиарда долларов, из-за различных технических проблем корабль проходил испытания и доработку в течение пяти лет.

В военно-морском ведомстве США сообщили, что «Джеральд Р. Форд» покинет крупнейшую в мире военно-морскую базу в Норфолке в следующий понедельник вместе с эсминцами и другими военными кораблями.

Атлантика является зоной стратегических интересов. Наша главная цель - внести вклад в мирный, стабильный и свободный от конфликтов Атлантический регион с помощью объединенной военно-морской мощи наших союзников и партнеров

— сообщил вице-адмирала Дэниел Дуайер.

В американском командовании не скрывают, что одна из целей намеченных учений в Атлантике — продемонстрировать России готовность защищать интересы и безопасность стран НАТО. На Западе всерьез обеспокоены эскалацией конфликта на Украине после заявлений Владимира Путина о мобилизации и «возможности применения ядерного оружия». Последнего российский президент не говорил, но западные политики всегда найдут возможность перевернуть любую правду с ног на голову в своих интересах.

Мы также показываем России, что существует целый ряд сил, с которыми им придется иметь дело, если они выйдут за пределы Украины или будут эскалировать ситуацию на Украине способами, которые мы считаем неприемлемыми

— цитирует слова старшего политического исследователя корпорации RAND Брэдли Мартина пресса.

Самый дорогой американский авианосец USS Gerald R. Ford – первое судно класса Ford, поступившее на вооружение ВМС США. Для запуска самолетов на нем впервые используются электромагнитные системы, которые должны заменить паровые катапульты. В процессе испытаний судно столкнулось с рядом проблем, в том числе с работой новых катапульт и лифтов, которые доставляют ракеты и бомбы к самолетам на полетной палубе.

В 2017 году тогдашний президент Дональд Трамп заявил журналу Time, что ВМС США должны вернуться к использованию обычных катапульт для запуска самолетов, потому что электромагнитная система «стоит на сотни миллионов долларов дороже, и она бесполезна».

Командование ВМС с этим не согласно. Адмирал Дуайер сообщил журналистам, что новейший авианосец «уже успешно провел более 10 000 катапультирований (взлётов с помощью ЭМ-катапульты) и посадок самолетов». Правда, как считает Брэдли Мартин, на устранение всех недоработок новых систем корабля, скорее всего, уйдут годы. Что, по его словам, не является неожиданностью для первых авианосцев нового класса.

Тот факт, что у головного корабля нового класса были некоторые серьезные проблемы с разработкой, не меняет стратегию ВМС США, согласно которой ударные группы авианосцев являются центром развертывания и проведения морских военных операций

— заключил американский эксперт.

Успокоенность эксперта как-то не вяжется с заявлениями американского командования и политиков, что Россия вот-вот нападет на одну из стран НАТО или развяжет ядерную войну. Что тогда будут делать американские адмиралы, если в такой ситуации самолеты, запущенные из новейших катапульт, не смогут взлететь упадут в море? Или снова сломаются лифты, и самолеты окажутся без бомб и ракет...