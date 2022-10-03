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ЦАМТО

Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях

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Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков
Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСC

ЦАМТО, 30 сентября. Все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении СВ, прошли проверку в боевых условиях в ходе военной операции в Сирии и сейчас успешно применяются в СВО на Украине, подтверждая заложенные в них высокие ТТХ.

Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова газете "Красная Звезда" по этой теме.

"Уже не вызывает сомнения, что ракетный комплекс "Искандер-М" – лучший комплекс в своем классе в мире и способен применять как баллистические ракеты, так и крылатые ракеты с одной пусковой установки, не оставляя противнику никаких шансов в радиусе до 500 км. При этом он крайне мобилен и скрытен. А модернизационный потенциал, заложенный в комплекс и реализуемый нами уже сегодня, позволит ему еще на долгие годы превосходить иностранные образцы ракетного вооружения и оставаться основным образцом в ракетных формированиях Сухопутных войск.

Что касается средств войсковой противовоздушной обороны, то в ходе проведения специальной военной операции задействован практически весь основной типоряд образцов вооружения войсковой ПВО.

Наибольшую результативность показали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М2 (М3)" и "Тор-М2 (М2У)".

Результаты применения средств войсковой ПВО подтверждают, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе операции лежит на ЗРК средней и малой дальности.

Эффективными по борьбе с БЛА и РСЗО противника себя показали ЗРС С-300В (В4), ЗРК "Бук-МЗ (М2)" и "Тор-М2 (М2У, М2ДТ)".

В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК "Игла" и "Верба", на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ.

Анализ системы управления войсками ПВО группировок войск, созданной на основе средств автоматизированного управления оружием "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т" из состава ЕСУ ТЗ, подтвердил ее эффективность и возможность управлять силами и средствами ПВО в реальном масштабе времени.

Таким образом, в ходе специальной военной операции подтверждается высокая эффективность эшелонированной системы ПВО, а комплексирование в ней различных средств ПВО позволяет поражать все средства воздушного нападения противника, в том числе малоразмерные БЛА и реактивные снаряды РСЗО.

В современных условиях успешному выполнению задач способствует применение комплексов с БЛА. В тактическом звене Сухопутных войск эксплуатируются малые и легкие разведывательные комплексы с БЛА ближнего действия и малой дальности, а также малой и средней продолжительности полета.

В ходе специальной военной операции с положительной стороны себя зарекомендовали комплексы с БЛА "Орлан-10", "Орлан-30" и "Элерон-3".

Высокую эффективность в ходе специальной военной операции показали образцы бронетанкового вооружения.

Так, впервые в боевых условиях применяются танки Т-90М "Прорыв-3", в которых имеется панорамный прицел командира, что позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором. При этом данный прицел совмещен с дистанционной пулеметной установкой, что дает возможность командиру вести стрельбу со своего рабочего места по живой силе противника как с места, так и в движении независимо от работы наводчика-оператора.

Также в ходе специальной военной операции успешно применяются боевые машины поддержки танков (БМПТ), которые, находясь непосредственно в боевых порядках танков, обеспечивают их боевые действия. Это достигается за счет одинакового с танками высокого уровня защищенности и подвижности, а также мощного многофункционального вооружения БМПТ, в которое входят две спаренные 30-мм автоматические пушки, противотанковый комплекс с четырьмя сверхзвуковыми ракетами "Атака" и два автоматических гранатомета.

Кроме того, высокую эффективность в боевых условиях показывают защищенные автомобили "Тайфун-К" и созданные на их шасси образцы вооружения и военной техники.

К примеру, применение в ходе специальной военной операции защищенных санитарных автомобилей "Линза", которые предназначены для эвакуации раненых с поля боя в условиях огневого воздействия противника, позволило спасти большое количество солдат и офицеров.

Отдельно хочу остановиться на результатах применения комплектов боевой экипировки "Ратник" нового поколения, которые массово поступают в Сухопутные войска и позволяют реализовать наш главный приоритет – сохранить жизнь и здоровье личного состава.

Комплект боевой экипировки "Ратник" в целом находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты существенно превосходит их. При меньшей в 1,25 раза массе обладает в 1,3 раза большей площадью защиты жизненно важных органов".

Полностью интервью О.Салюкова, приуроченное ко Дню Сухопутных войск, который отмечается в ВС России 1 октября, опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная Звезда".

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
Бук-М2
Искандер
Поляна-Д4
С-300
С-300В
Т-90 "Владимир"
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тайфун
Тор ЗРК
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