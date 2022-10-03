"Искандер-М" останется основным комплексом ракетных формирований Сухопутных войск благодаря модернизационному потенциалу - главком

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что идет модернизация оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Модернизационный потенциал, заложенный в комплекс и реализуемый нами уже сегодня, позволит ему ещё на долгие годы превосходить иностранные образцы ракетного вооружения и оставаться основным образцом в ракетных формированиях Сухопутных войск", - сказал главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Уже не вызывает сомнения, что ракетный комплекс "Искандер-М" - по-прежнему лучший комплекс в своём классе в мире и способен применять как баллистические ракеты, так и крылатые ракеты с одной пусковой установки, не оставляя противнику никаких шансов в радиусе до 500 км. При этом он крайне мобилен и скрытен", - сказал Салюков.

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.