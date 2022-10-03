Пентагон заключил контракт на обслуживание РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 украинской армии

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Стоящие на вооружении ВСУ радиолокационные станции контрбатарейной борьбы TPQ-50 пройдут техническое обслуживание на территории США. Как говорится в заявлении Пентагона, военное ведомство США заключило контракт с одной из американских компаний на проведение работ.

Согласно опубликованной информации, обслуживание украинских РЛС контрбатарейной борьбы займется компания SRCTec в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). Подробности проведения работ не приводятся, поэтому сказать, как будут доставляться станции на территорию США нет возможности. Обслуживание должно быть завершено к 30 июня следующего года, на все про все Пентагон заложил 12 млн. долларов.

О поставках РЛС контрбатарейной борьбы производства США начали говорить в 2015 году, когда во Львов прибыли две первые РЛС AN/TPQ-36. По данным некоторых источников, как с российской стороны, так и с украинской, РЛС поставлялись с урезанными возможностями. Как обстоит дело сейчас неизвестно. Данная РЛС была разработана и производилась с 1978 года в большом количестве модификаций и поставлялась не менее чем в 18 стран мира. Для последней модификации РЛС обнаружения артиллерийских позиций противника AN/TPQ-36(V)10 заявляется эффективная дальность засечки позиций артиллерии - до 15 км, РСЗО - до 24 км, и минометов - до 18 км.

AN/TPQ-50 — РЛС артиллерийской разведки, работающий в L-диапазоне частот, который обнаруживает артиллерийские, ракетные и минометные выстрелы и рассчитывает их траектории. Радар является дальнейшим развитием AN/TPQ-48. РЛС имеет увеличенную в 2 раза дальность обнаружения боеприпасов на траектории полета (до 10 км) и точность определения координат (до 50 м) в круговом режиме обзора. Кроме того, она может настраиваться для работы в узком секторе, что позволяет в 1,5 раза нарастить дальность поиска целей.

О точном количестве поставленных на Украину РЛС AN/TPQ-50 данных нет.