Войти
Военное обозрение

Пентагон заключил контракт на обслуживание РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 украинской армии

202
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стоящие на вооружении ВСУ радиолокационные станции контрбатарейной борьбы TPQ-50 пройдут техническое обслуживание на территории США. Как говорится в заявлении Пентагона, военное ведомство США заключило контракт с одной из американских компаний на проведение работ.

Согласно опубликованной информации, обслуживание украинских РЛС контрбатарейной борьбы займется компания SRCTec в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). Подробности проведения работ не приводятся, поэтому сказать, как будут доставляться станции на территорию США нет возможности. Обслуживание должно быть завершено к 30 июня следующего года, на все про все Пентагон заложил 12 млн. долларов.

О поставках РЛС контрбатарейной борьбы производства США начали говорить в 2015 году, когда во Львов прибыли две первые РЛС AN/TPQ-36. По данным некоторых источников, как с российской стороны, так и с украинской, РЛС поставлялись с урезанными возможностями. Как обстоит дело сейчас неизвестно. Данная РЛС была разработана и производилась с 1978 года в большом количестве модификаций и поставлялась не менее чем в 18 стран мира. Для последней модификации РЛС обнаружения артиллерийских позиций противника AN/TPQ-36(V)10 заявляется эффективная дальность засечки позиций артиллерии - до 15 км, РСЗО - до 24 км, и минометов - до 18 км.

AN/TPQ-50 — РЛС артиллерийской разведки, работающий в L-диапазоне частот, который обнаруживает артиллерийские, ракетные и минометные выстрелы и рассчитывает их траектории. Радар является дальнейшим развитием AN/TPQ-48. РЛС имеет увеличенную в 2 раза дальность обнаружения боеприпасов на траектории полета (до 10 км) и точность определения координат (до 50 м) в круговом режиме обзора. Кроме того, она может настраиваться для работы в узком секторе, что позволяет в 1,5 раза нарастить дальность поиска целей.

О точном количестве поставленных на Украину РЛС AN/TPQ-50 данных нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
02.06.2022
«США не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами»
19.01.2022
Где и как рождаются фейки
23.12.2020
Украину толкают на амбразуру
03.11.2016
В Чжухае показали российско-китайского конкурента Boeing 777
02.03.2016
Хорватия одобрила «Кайову Уорриор»
24.09.2014
Украинский кризис дал шанс возрождению программы Ил-114
28.10.2011
В 2011-2014 гг. произойдут изменения в долевом распределении ведущих мировых поставщиков ВиВТ на рынке вооружений Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?