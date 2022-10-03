Папа римский: конфликт на Украине — мировая война

Папа римский: "Это война не между Россией и Украиной, это мировая война"

Папа римский Франциск Бергольо считает, что конфликт на Украине вышел за рамки двустороннего и перешел в статус мировой войны. Он заявил об этом в интервью Il Corriere della Sera.

Джан Гуидо Векки (Gian Guido Vecchi)

Папа Франциск собратьям-иезуитам во время поездки в Казахстан: "Украина — жертва, но я вижу, что идёт конфликт между империализмами, которые либо чувствуют угрозу, либо находятся в упадке. Это не ковбойский фильм, где есть хорошие и плохие".

"Идёт война, и, по-моему, это ошибочно думать, что перед нами ковбойский фильм с хорошими и плохими. Ошибочно думать, что это война между Россией и Украиной и точка. Нет. Это мировая война".

Четверг, 15 сентября. Астана, Казахстан. Папа Франциск, как всегда, не упустил случая, чтобы поговорить с глазу на глаз с местными иезуитами — 19-ю отцами "русского региона" Общества Иисуса, включающего в себя Россию, Белоруссию и Казахстан. Братья спросили папу-иезуита, что он думает о геополитической обстановке. Бергольо заявил, что идёт мировая война, и тогда иезуиты спросили о её причинах. "Жертва конфликта — Украина. Вопрос, скорее, в том, почему войны не удалось избежать", — ответил папа. "Война ведь как брак, в некотором смысле. Чтобы понять, необходимо проследить динамику развития конфликта, — отметил он. — Есть международные факторы, которые спровоцировали войну. Помню, как один глава государства в декабре прошлого года выразил мне своё беспокойство, потому что НАТО лает у ворот России, не понимая, что россияне — империалисты, и их волнует безопасность на границах. Он боялся, что это может спровоцировать вооруженный конфликт, и через два месяца он начался".

"В общем, рассуждая о причинах, нельзя заниматься упрощением. Я вижу, что тут замешаны империализмы. Когда они чувствуют угрозу или упадок, начинают реагировать, думая, что война поможет им начать с чистого листа, а также продавать и испытывать оружие", — заключил Бергольо.

Заявления папы ещё никогда не были такими тревожными: "Кто-то говорит, например, что гражданская война в Испании нужна была для подготовки к Второй мировой. Не знаю, действительно ли это было так, но почему бы и нет. В чём у меня нет сомнений, так это в том, что мы переживаем сейчас Третью мировую войну. За век мы видели три таких войны: в 1914-1918, в 1939-1945 и теперь сейчас". Это называется "освободить сердца от ненависти", добавил папа. "С самого начала и до вчерашнего дня я постоянно говорил об этом конфликте, особо отмечая страдания Украины. В день независимости этой страны на площади Святого Петра был поднят украинский флаг, и я сам об этом, конечно, говорил. После слов об Украине я думал о том, чтобы рассказать о страданиях обоих народов — украинцев и россиян. Когда идут войны, страдает народ. Всегда расплачиваются несчастные люди. Отсюда возникает ненависть. Тот, кто ведёт войну, забывает о гуманности и не думает о том, как живётся конкретным людям. Для него корыстные интересы и власть превыше всего. Настоящими жертвами любого конфликта становятся обычные люди, которые своей шкурой расплачиваются за безумства войны", — сказал понтифик.

Вспоминая о том, какие шаги были предприняты им лично для диалога за эти месяцы конфликта, папа сказал, что иногда возникали недоразумения: "Когда я упомянул девушку, погибшую от взрыва, тут же позабыли, что я говорил до этого. Внимание обратили только на это заявление. Но я понимаю реакцию людей: они ужасно страдают. Хотел бы напомнить, что на следующий день после начала конфликта, я отправился в российское посольство".

Это был необычный жест: папа римский никогда не ходит в посольство. Он лично принимает послов, и то, только когда они вручают ему верительные грамоты, а также после окончания их миссии, на прощальной церемонии. Я сказал послу, что хотел бы поговорить с президентом Путиным, если только он даст мне хотя бы небольшую возможность для диалога. Я также принял у себя украинского посла и дважды говорил по телефону с президентом Зеленским. Я отправил на Украину кардиналов Черни и Краевского, чтобы они выразили мою солидарность. Секретарь по государственным отношениям, монсеньор Галлахер, наносил визит. Присутствие Святого Престола на Украине нужно для помощи и поддержки. Это способ выразить участие. Я тоже думал над тем, чтобы поехать. Но мне кажется, что воля божья в том, чтобы я именно сейчас туда не приезжал. Посмотрим, может быть, потом".

Папа добавил: "Ко мне приезжали некоторые украинские посланники. Среди них —проректор Украинского католического университета в сопровождении советника президента по религиозным делам. Мы говорили, обсуждали. Приезжал военный руководитель, который занимается обменом военнопленных, тоже в сопровождении религиозного советника Зеленского. Они мне дали список из более 300 пленных. Попросили сделать что-нибудь для их обмена. Я тут же позвонил российскому послу, чтобы посмотреть, что можно сделать, и узнать, можно ли ускорить процесс обмена. Когда ко мне приехал украинский католический епископ, я передал ему документ с моими заявлениями по теме. Я назвал операцию на Украине неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской и кощунственной… Почитайте все мои заявления! Они есть у пресс-службы. Но я хотел бы сказать, что мне нужно не чтобы вы защищали папу, а чтобы народ чувствовал заботу от вас, братьев папы. Если папу неправильно понимают, то он не сердится, потому что прекрасно понимает страдания".