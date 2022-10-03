Пентагон заключил контракт на $12 млн на обслуживание РЛС в рамках военной помощи Киеву

Работами займется фирма SRCTec

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США в рамках оказания военной помощи Украине заключило контракт на $12 млн с компанией в штате Нью-Йорк на техническое обслуживание радиолокационных станций контрбатарейной борьбы TPQ-50. Об этом говорится в распространенном в четверг Пентагоном уведомлении.

Как следует из документа, работами займется фирма SRCTec в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). Обслуживание должно быть завершено к 30 июня 2023 года. Власти США выделят на это $12 млн из средств на оказание содействия Киеву в военной сфере.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.