В США заявили, что предупреждали Украину о подлете крылатых ракет РФ в начале СВО

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что Вашингтон раскрывал Киеву местонахождение российской техники, но не давал советов насчет возможных решений, а "просто предоставлял разведывательную информацию"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Американские военные заранее уведомляли своих украинских коллег о приближении российских крылатых ракет, соответствующие извещения направлялись в самом начале спецоперации РФ, но затем США сменили тактику. Об этом, как пишет в четверг издание Defense News, сообщил в сентябре журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

После американских предупреждений по всей Украине раздавались сигналы тревоги и, как отмечает издание, украинцы прятались, где только могли. "Очевидно, это происходило так часто, что они не могли воевать. По мере того как мы расширяли свои познания, мы смогли предоставлять им более качественные данные о том, что может происходить", - сказал генерал.

При этом он утверждал, что Вашингтон раскрывал Киеву местонахождение российской техники, однако не давал советов насчет возможных решений, а "просто предоставлял разведывательную информацию".

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал в статье, опубликованной в среду в журнале The National Interest, что Вашингтон "прямо вовлечен" в боевые действия на Украине, поскольку поставляет Киеву летальное оружие и снабжает военных разведданными.