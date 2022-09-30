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Интерфакс-АВН

РФ и США изучают возможности проведения очного заседания консультационной комиссии по ДСНВ - МИД России

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон изучают возможности проведения очного заседания двусторонней консультационной комиссии по договору СНВ, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вопрос о ее возобновлении (инспекционной деятельности), конечно, рассматривается. По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части его контрольного механизма", - сказала она журналистам на брифинге, напомнив, что совместные инспекции были по взаимному согласию приостановлены с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Речь идет, прежде всего, о двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. В настоящий момент изучаются возможности для проведения ее очной сессии. В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решать. Часть из них удалось снять, по другим удалось значительно продвинуться, но при этом сохраняется ряд существенных сложностей", - сказала Захарова.

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
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