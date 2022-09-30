Шкаплеров: планы по выходу России из проекта МКС не влияют на работу космонавтов на орбите

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее сообщал, что сроки выхода из проекта МКС будут зависеть от технического состояния станции

КОРОЛЕВ /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Работа на орбите у космонавтов не изменилась, планы по выходу РФ из проекта МКС после 2024 года не повлияли на нее. Об этом сообщил в четверг Герой России космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

"Если быть точными, было сказано, что после 2024 года. Это может быть 2025, 2034 - я не знаю какие еще года. Это никак не влияет, мы продолжаем перекрестные полеты, буквально через несколько дней ждем, что Анна Кикина будет стартовать на корабле Crew Dragon. <…> В космосе ничего не поменялось, мы также продолжаем совместную работу".

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что сроки выхода из проекта МКС будут зависеть от технического состояния станции. По его словам, сотрудничество по проекту с высокой степенью вероятности продлится до 2028 года.

28 июля глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. 29 июля в эфире телеканала "Россия-24" Борисов пояснил, что точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции.