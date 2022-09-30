ВСУ перебрасывают немецкие ЗСУ Gepard в Одессу для борьбы с российскими дронами-камикадзе «Герань-2»

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Командование ВСУ приняло решение усилить противовоздушную оборону Одессы на фоне массового применения российской армией дронов-камикадзе "Герань-2". Как сообщают украинские ресурсы, в город перебрасываются переданные Германией зенитные самоходные установки Gepard, задачей которых и будет борьба с российскими дронами.

В последнее время военные объекты на территории Одессы и ее окрестностей подверглись атакам российских дронов-камикадзе "Герань-2", которые на Украине называют клоном иранских беспилотников Shahed 136. В течение нескольких дней с помощью беспилотников был нанесен довольно значительный ущерб ВСУ, об этом заявляли даже в Киеве. Противовоздушная оборона Одессы, считающаяся одной из самых сильных на Украине, с атакой дронов не справилась.

По мнению некоторых военных экспертов, наше командование специально выбрало Одессу с ее довольно мощной ПВО для боевой проверки беспилотников "Герань-2". Несмотря на то, что некоторое количество дронов было сбито, свою задачу они выполнили, причем на отлично. А в Киеве приняли решение в срочном порядке усилить ПВО Одессы, так как это единственный действующий порт Украины с остатками украинского флота.

Так как с зенитными комплексами у Киева все плохо, резервов нет, в Одессу отправились немецкие ЗСУ Gepard. По данным украинских источников, комплексы перевозят на автомобильных трейлерах. Какое количество ЗСУ отправлено в Одессу, не сообщается. Кстати, ВСУ используют Gepard в связке с ЗРК "Оса-АКМ", получая тем самым "ракетно-пушечный" комплекс, который, по задумке украинских военных, должен выполнять те же функции, что и российский ЗРПК "Панцирь-С1".