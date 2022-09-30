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Интерфакс-АВН

Расходы на оборону стали главным приоритетом госбюджета Эстонии на 2023 год

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ВС Эстонии
ВС Эстонии.
Источник изображения: INTS KALNINS/Reuters

Таллин. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило государственный бюджет на следующий год и стратегию государственного бюджета на следующие четыре года.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров, госбюджет следующего года будет ориентирован на обеспечение безопасности Эстонии и способности населения и компаний справляться с кризисами, вызванными событиями на Украине.

Объем доходов государственного бюджета на 2023 год составит 16 млрд евро, что на 16% меньше, чем в бюджете 2022 года. Объем расходов составляет 17 млрд евро, что на 18% больше, чем в текущем году.

"При подготовке бюджета у нас было два четких приоритета: обеспечить безопасность эстонского государства и народа и защитить наш народ", - заявила премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, "национальная оборона и сохранение людей - единственные мыслимые приоритеты в это время, когда ситуация с безопасностью стала более напряженной, чем это было в течение нескольких поколений".

Расходы на оборону в 2023 году впервые превысят лимит в 1 млрд евро. На повышение обороноспособности в 2023-2026 годах почти 2,5 млрд евро, или более половины общих расходов на оборону, будут инвестированы в закупки. К 2025 году у Эстонии будет действующая система противовоздушной обороны средней дальности. Центральная ПВО закупается совместно с Латвией. Дополнительно страна инвестирует в противотанковые средства, орудия для стрельбы с закрытых огневых позиций, береговую оборону, ситуационную осведомленность и инфраструктуру, необходимую для присутствия союзников по НАТО. 30 млн евро будет направлено но укрепление кибербезопасности.

Помимо непосредственного военного потенциала, значительное внимание в главном финансовом документе уделено внутренней безопасности и защите населения. 6 млн евро выделено на привлечение добровольцев внутренней безопасности, широкомасштабную национальную оборону и поддержку сообществ и неправительственных организаций. Кроме того, государство увеличивает объемы обучения в академии внутренней обороны, чтобы обеспечить будущее сотрудников полиции и других внутренних охранников.

Предусматривается финансирование перехода на эстоноязычное общее образование, дополнительные средства выделяются на высшее образование и повышение заработной платы учителей.

Для решения проблемы резкого роста цен на энергоносители для населения и малого бизнеса в ближайшие четыре года будет запущена универсальная услуга покупки электроэнергии по регулируемой цене.

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Страны
Латвия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
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