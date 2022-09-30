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ТАСС

СМИ: оружие южнокорейского производства за $2,9 млрд поступит Украине через Чехию

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Южнокорейский переносной зенитный ракетный комплекс Chiron (KP-SAM, Shingung), производимый компанией LIG Nex1 (входящей в состав группы LG) и разработанный при активном участии российских разработчиков в рамках соответствующего соглашения 2003 года, в эк
Южнокорейский переносной зенитный ракетный комплекс Chiron (KP-SAM, Shingung), производимый компанией LIG Nex1 (входящей в состав группы LG) и разработанный при активном участии российских разработчиков в рамках соответствующего соглашения 2003 года, в экспозиции Сеульской международной выставки аэрокосмической и оборонной промышленности Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) 2019, октябрь 2019 года (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Поставку, которая станет одной из крупнейших в период конфликта на Украине, оплачивает американская сторона

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Оружие южнокорейского производства стоимостью 75 млрд крон (около $2,9 млрд) будет поставлено на Украину транзитом через Чехию. Об этом сообщается в четверг на сайте газеты Mladá fronta DNES.

Речь идет, согласно информации газеты, о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) и боеприпасах, в частности о ЗРК Chiron (корейское название Shingung), использующихся для отражения атак самолетов, летящих на низких высотах.

Поставку, которая станет одной из крупнейших в период конфликта на Украине, оплачивает американская сторона. Оружие поступит в республику в адрес "одной из чешских оружейных компаний". Затем в качестве дара оно направится на Украину.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова, отвечая на вопрос о планах поставки южнокорейского оружия через Чехию, заявила газете: "Не хочу комментировать [появившиеся в] СМИ спекуляции [по поводу поставок оружия на Украину]. Помощь Украине со стороны Чехии продолжается. По соображениям безопасности, как я ранее говорила, мы не будем ее конкретизировать". Республика, как напомнила газета, на данный момент направила на Украину военную помощь примерно на 4 млрд крон (около $157 млн).

Южнокорейское оружие не может быть направлено Украине напрямую из-за официальной позиции Сеула. Еще весной Южная Корея объявила, что, несмотря на большую заинтересованность украинской стороны, не будет поставлять оружие в государство, где происходит военный конфликт. Помощь может быть оказана только поставками "несмертоносного материала", чем являются каски или бронежилеты.

США и другие страны направили Украине более 25 тыс. единиц оружия, применяемого против авиации, чтобы помешать России "получить господство в воздухе в боях на территории Украины", пишет газета. 

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Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Южная Корея
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