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ТАСС

МИД КНР: Пекин неизменно содействует миру на Украине и решению ядерной проблемы Ирана

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

В ведомстве отметили роль Китая в качестве инициатора урегулирования конфликтных ситуаций мирным путем

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китайские власти твердо проводят мирную дипломатическую политику, в соответствии с которой неизменно содействуют восстановлению стабильности на Украине и урегулированию иранской ядерной проблемы. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"При урегулировании украинского кризиса, ядерных проблем Корейского полуострова и Ирана, а также ситуации в Афганистане Китай всегда содействует миру и способствует продвижению переговоров, - сказал он на пресс-конференции, посвященной дипломатии КНР в условиях новой эпохи. - Наша страна выступает в качестве инициатора урегулирования конфликтных ситуаций мирным путем".

Как уточнил заместитель главы ведомства, внешнеполитическую линию Пекина поддерживают более чем 70 стран. "Тут я бы хотел подчеркнуть, что мы продвигаем реформу системы глобального управления не для того, чтобы все начать по-новому, а чтобы она стала более справедливой и рациональной", - добавил он.

Ма Чжаосюй напомнил, что Китай активно участвует в миротворческих операциях ООН и с этой целью направил более 50 тыс. человек в различные горячие точки планеты. Он отметил, что международный порядок должен опираться на прочную правовую основу, признаваемую большинством государств.

"Нельзя допустить, чтобы собственные правила диктовала небольшая группа стран. Тем более недопустимо, чтобы они силой навязывали свой устав другим", - подытожил заместитель главы МИД КНР. 

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Афганистан
Иран
Китай
Украина
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